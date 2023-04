Zitting Marengo-proces uitgesteld na arrestatie Weski

Print This Post

De zitting van komende dinsdag in het Marengo-proces is uitgesteld. Advocaten Nico Meijering en Christian Flokstra hadden de rechtbank daarom gevraagd na de arrestatie van collega Inez Weski. Zij staat in het proces hoofdverdachte Ridouan Taghi bij.

Geschokt

De advocaten zeggen op Twitter dat de arrestatie van Weski hen heeft “geschokt”. ‘Daarnaast kunnen wij de impact van die arrestatie en het onderliggende opsporingsonderzoek op de zaak Marengo op dit moment niet overzien. Om die reden hebben wij de rechtbank verzocht de zitting van dinsdag 25 april uit te stellen. De rechtbank heeft dit verzoek heden gehonoreerd.’

Dinsdag stond de dupliek (reactie verdediging op het OM) gepland in de zaak van hun cliënt Mohamed R., maar die gaat dus niet door.

Arrestatie

Advocaat Inez Weski werd vrijdag opgepakt op verdenking van deelname aan de criminele organisatie van haar cliënt Ridouan Taghi, die bezig is met internationale drugshandel en witwassen. Daarnaast wordt ze verdacht van het ‘schenden van geheimen’.

De uitspraak in het Marengo-proces staat gepland op 20 oktober, maar het is de vraag of die datum door de arrestatie van Weski gehaald gaat worden.

Dupliek cliënt M.R. in zaak Marengo op 25 april a.s is op verzoek van de verdediging uitgesteld. #marengo pic.twitter.com/w6JSz36P2q — Ficq & Partners (@FicqPartners) April 23, 2023

