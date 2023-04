Donkere wolken boven het hoofd van Inez Weski

Connect on Linked in

Advocaat Inez Weski zal dit weekend in het cellenhuis van een politiebureau doorbrengen. Ze werd vrijdag opgepakt op verdenking van lidmaatschaapschap van de criminele organisatie van haar cliënt Ridouan Taghi. Het is zeer wel denkbaar dat de rechter-commissaris komende week zal beslissen dat ze nog langer in voorlopige hechtenis moet blijven.

Door @Wim van de Pol

De verdenkingen tegen de advocaat zijn in de zomer van 2022 ontstaan toen een update beschikbaar kwam met ontsleutelde berichten van encryptiedienst Sky ECC.

Uit die berichten trekt de recherche de conclusie dat Taghi erin is geslaagd te communiceren met de buitenwereld. Zijn zoon geeft boodschappen van Taghi door aan de in Dubai verblijvende Italiaanse drugshandelaar Raffaele Imperiale. En tussen familieleden is in de chats herhaaldelijk sprake van een vrouw of een advocaat die iets zou moeten ‘uitprinten’ of doorgeven. Die advocaat zou heel goed Weski kunnen zijn geweest, denkt de politie.

Tegelijk is het zo dat in de informatie die vorige zomer door de recherche werd opgeschreven niet blijkt dat deze advocaat actief iets heeft gedaan. Er blijkt vooral dat contact met haar leggen lang duurt, dat ze weigert en dingen niet doet. De recherche concludeerde in ieder geval dat het ‘niet anders kan’ dan dat Weski een rol heeft gespeeld.

De vraag is of er nu wat is bijgekomen.

‘Geen bevestiging’

Op zittingen in juli en oktober in de zaak tegen de neef van Taghi (en voormalig advocaat) Youssef benadrukte de officier van justitie dat het onderzoek tegen Weski ‘geen bevestiging’ had opgeleverd over haar rol in de contacten die Taghi met de buitenwereld had gehad. Of die bevestiging er nu in grotere mate is zal de toekomst leren.

Het is goed mogelijk dat het Openbaar Ministerie van mening is dat Weski al op grond van het afgelopen zomer beschikbare onderzoek had kunnen worden gearresteerd. Maar dat was toen een groot probleem voor de voortgang van het Marengo-proces. Taghi, tegen wie al levenslang was geëist, zou dan immers zonder advocaat hebben gezeten. Er zou een andere advocaat gezocht hebben moeten worden die het pleidooi zou kunnen houden, waardoor het proces tegen Taghi zeker een jaar was stilgevallen, en veroordeling voorlopig uitgebleven.

Twee dagen na de voltooing van het laatste deel van het pleidooi van Weski volgde de aanhouding.

Onmisbare schakel

De verdenking lidmaatschap van een criminele organisatie betekent dat het Openbaar Ministerie er vanuit gaat dat Weski ondersteunend was voor de criminele organisatie van Taghi. Niet wat betreft de moorden, benadrukte het Openbaar Ministerie, maar met drugshandel en witwassen.

Om dat te kunnen bewijzen moet iemand een onmisbare schakel zijn geweest. Precies dat was Weski in de ogen van recherche. Ze zou immers informatie aan de familie Taghi hebben doorgegeven, net als de tot 5,5 jaar cel veroordeelde neef van Taghi, Youssef.

Wat met de andere verdenking, het ‘schenden van geheimen’ wordt bedoeld is niet helemaal duidelijk. Het kan betrekking hebben op het doorgeven van informatie van een cliënt als die in beperkingen zit.

Hoe nu verder?

De recherche kan Weski op het gezag van de officier van justitie drie dagen vasthouden en ondervragen. Het is echter waarschijnlijk dat het Openbaar Ministerie vervolgens ook aan de rechter-commissaris zal vragen haar ook nog ‘in bewaring’ te stellen. Want voor een actie met zulke grote maatschappelijke consequenties – het aanzien van de gehele Nederlandse strafadvocatuur – zal het Openbaar Ministerie de rechtvaardiging van het oordeel van een rechter willen hebben, en niet alleen dat van een officier van justitie, die voor de driedaagse inverzekeringstelling nodig is.

Het is niet onwaarschijnlijk dat de rechter-commissaris inderdaad de voorlopige hechtenis zal verlengen, omdat op grond van de verdenkingen de rechter-commissaris ook al de doorzoeking van Weski’s kantoor heeft toegestaan.

Rechtvaardiging

Nog los van de uiteindelijke uitkomst van de strafzaak, en los van de vraag hoe sterk het bewijs is, zal het Openbaar Ministerie na een bewaring waarschijnlijk ook proberen de raadkamer van de rechtbank zover te krijgen om Weski nog langer gevangen te houden. Ieder oordeel van een rechter tegen Weski is namelijk verdere rechtvaardiging voor de arrestatie van Weski, en, ook van belang voor het Openbaar Ministerie: publicitaire winst.

Ook al volgt uiteindelijk, nadat een rechtbank de zaak grondig tegen het licht heeft gehouden, een vrijspraak, dan nog heeft het Openbaar Ministerie voor het gevangen zetten van een van de meest vooraanstaande advocaten van Nederland dan toch de rechtvaardiging van twee rechters gehad.

Bewijs

In het bewijs tegen Weski zal het er om gaan of inderdaad vast staat dat ze informatie heeft doorgespeeld. De usb-stick waarvan sprake was kan ze nooit hebben gegeven omdat Taghi nu eenmaal achter glas zit. Wel is het mogelijk dat ze uit de inhoud van een stick heeft voorgelezen aan haar cliënt en zijn reactie heeft doorgegeven aan familie. Maar hoe is dat te bewijzen?

Een van de grote vragen in de zaak tegen Weski zal zijn of de recherche gesprekken tussen Taghi en Weski heeft gefilmd of afgeluisterd. Dat ligt gevoelig omdat communicatie tussen een advocaat en de cliënt alleen bij zeer hoge uitzondering mag worden afgetapt.

De vraag is vervolgens of dit legaal of illegaal is gebeurd. Weski wees er eerder op dat op grond van informatie die De Telegraaf heeft gepubliceerd telefoongesprekken tussen Taghi en haar kantoor moeten zijn vastgelegd. Als er niet is afgeluisterd kon die informatie niet bekend zijn volgens haar. Omdat De Telegraaf schreef zich te baseren op basis van informatie uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught concludeerde Weski dat er in de EBI was meegeluisterd.

Voor het bewijs van lidmaatschap van de criminele organisatie zal vervolgens belangrijk zijn of bewezen kan worden hoe lang Weski dan informatie zou hebben doorgebriefd.

Klacht

Advocaten kunnen ook tuchtrechtelijk over de schreef gaan. Verschillende bronnen hebben aan Crimesite gesteld dat het Openbaar Ministerie bij de deken van de Orde van advocaten een tuchtklacht tegen Weski heeft ingediend. De procedure daarover loopt.

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten zegt in reactie op de strafzaak tegen Weski te ‘benadrukken dat een belangrijk beginsel van een eerlijk strafproces is dat een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, voor onschuldig wordt gehouden totdat zijn of haar schuld in rechte is komen vast te staan. Dat geldt dus ook voor mr. Weski, die binnen de beroepsgroep als kundig en betrokken bekend staat.’

Hammerstein

In Nederland zijn eerder enkele strafadvocaten opgepakt maar nog nooit iemand van het statuur van Inez Weski.

In 2005 arresteerde de politie Amsterdamse advocaat Evert Hingst in de drugsonderzoek. Hammerstein ging de cel in op 16 maart 1994 omdat officier van justitie Fred Teeven hem verdacht van witwassen van geld drugshandelaar Johan V. (alias de Hakkelaar). Hammerstein zat zes weken vast maar werd uiteindelijk op alle punten vrijgesproken. Het hof noteerde dat Hammerstein bij het aannemen van de zaak van een Surinaamse rijsthandelaar lichtvaardig te werk was gegaan. Maar het tuchtcollege van de advocatuur pleitte Hammerstein ook daarvan vrij.