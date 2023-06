Zoekactie door politie in zaak vermissing Wico van Leeuwen

Connect on Linked in

De politie doet in de loop van woensdag onderzoek bij de plaats Neede, in verband met de verdachte verdwijning van Wico van Leeuwen. Twee verdachten zijn inmiddels aangehouden. Een van hen zat al langer vast. Hij zou weten waar het lichaam van Van Leeuwen is weggemaakt.

Onderzoek

Dit meldt de politie rond het middaguur. Het onderzoek vindt plaats in een natuurgebied aan de Giffelerweg in Neede. Dit onderzoek heeft te maken met de verdwijning van Van Leeuwen, laat de politie weten. ‘Over het hoe en wat van het onderzoek doen we op dit moment geen nadere mededelingen’, schrijft ze.

Neede ligt vlakbij Borculo, de woonplaats van Wico van Leeuwen. De Giffelerweg is een zijweg van de provincialeweg N315, die de twee plaatsen met elkaar verbindt.

Betrokkenheid

De politie hield dinsdag een man aan, verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van Wico van Leeuwen. Het was de tweede verdachte die ze dit jaar arresteerde. Het gaat om een 49-jarige man uit Eibergen. De politie verdenkt de man van betrokkenheid bij de verdwijning van Van Leeuwen (48).

Vast

Eerder werd al een andere persoon aangehouden, in verband met zijn verdwijning. Mart B. (29) uit Borculo zit al langer vast voor zijn mogelijke rol in de zaak. B. kwam volgens het AD afgelopen vrijdag voor het eerst in een voorbereidende zitting voor de rechtbank, maar hield toen zijn mond dicht. ‘De aanklager gaf aan dat B. ook bij de politie weinig spraakzaam was geweest in zijn verhoren, die vooral moeizaam verliepen. Hij zal binnenkort naar het Pieter Baan Centrum gaan voor observatie.’

B. heeft volgens de berichtgeving in het AD wel verklaard dat hij er bij is geweest toen Van Leeuwen om het leven zou zijn gebracht en dat hij ook weet wie er bij waren. ‘Ook zou hij hebben geholpen met het wegmaken van het lichaam van Van Leeuwen. Maar tot aan vrijdag heeft hij niet willen zeggen wie die twee personen waren die erbij waren toen Van Leeuwen werd omgebracht en waar het lichaam van de man was verstopt.’