Zoon El Chapo ontkent beschuldiging drugshandel

Ovidio Guzmán López, de zoon van de voormalige Sinaloa-kartelleider Joaquín “El Chapo” Guzmán, heeft maandag voor een rechtbank in Chicago gezegd niet schuldig aan drugshandel, het witwassen van geld en andere aanklachten. Hij werd vorige week door Mexico uitgeleverd aan de Verenigde Staten.

Fentanyl

Vijf maanden geleden maakte de Amerikaanse justitie de aanklachten tegen hem en zijn broers, bekend als ‘Los Chapitos’, openbaar. In de aanklachten wordt gedetailleerd beschreven hoe de broers, na de uitlevering en veroordeling van hun vader in de Verenigde Staten in 2019, het kartel richtten op synthetische drugs als methamfetamine en het krachtige opioïde fentanyl.

De Muis

De voorgeleiding duurde 15 minuten. Guzmán López zijn bijnaam is El Ratón (de muis), zal op termijn waarschijnlijk een juryproces gaan krijgen.

Toen de aanklachten openbaar werden schreven de broers weerlegden een brief. Daarin stond onder meer: We hebben nooit fentanyl of een van zijn derivaten geproduceerd, vervaardigd of op de markt gebracht. Wij zijn het slachtoffer van vervolging en zij hebben ons tot zondebok gemaakt.’