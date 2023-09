Zoon El Chapo uitgeleverd naar Verenigde Staten

Connect on Linked in

Ovidio Guzmán López, een van de vier zonen van Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, is vrijdag uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Hij moet voor een rechtbank in Chicago terechtstaan voor een uitgebreide reeks federale drugsaanklachten.

Culiacán

De aanklagers noemen Ovidio de ‘logistiek coördinator’ van de criminele organisatie, die hielp toezicht te houden op grote transporten van cocaïne, heroïne, methamfetamine en marihuana naar de Verenigde Staten. In de aanklacht staat ook dat hij heeft geholpen de opbrengsten van drugs van Amerikaanse consumenten weg te sluizen en wit te wassen in Mexico.

Guzmán López was negen maanden geleden gearresteerd in Culiacán. Die stad is de hoofdstad van de Mexicaanse deelstaat Sinaloa, lange tijd de thuisbasis van het Sinaloa-drugskartel. Zijn vader was de leider van die criminele organisatie en is in Sinaloa geboren.

Staakt het vuren

Bijna vier jaar geleden werd Guzmán López in Mexico voor de eerste keer aangehouden. Dat verliep op een rampzalige manier omdat na de arrestatie gewapende criminelen het centrum van de stad Culiacán bezetten en er een bloedbad dreigde te beginnen. De autoriteiten lieten “Ovidio” uiteindelijk gaan nadat die telefonisch opdracht had gegeven aan de leider van de criminelen tot een staakt het vuren.

Chapitos

El Chapo is in 2019 in Brooklyn, New York, veroordeeld tot levenslang. Zijn vier zoons namen een deel van de zaken van de criminele organisatie over. In het algemeen wordt Ovidio gezien als de minst slimme van de vier.

Hij en Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar en Joaquín Guzmán López, ook wel “Los Chapitos” genoemd, zijn nu alle vier voortvluchtig en doelwit van grote Amerikaanse strafrechtelijke onderzoeken, in Washington, Chicago en New York.

De aanklacht tegen Ovidio Guzmán López telt veertig pagina’s, en behandelt drugshandel en gewelddadige feiten die soms teruggaan tot 2008.

Fentanyl

Naast de aanklacht in Chicago loopt er een tweede onderzoek tegen Ovidio Guzmán. Het Openbaar Ministerie in New York dienden in april een omvangrijk strafdossier in bij de rechtbank over smokkel van fentanyl, dat is een zeer waardevolle grondstof voor de productie van crystal meth.

Behalve door Los Chapitos wordt volgens de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) de criminele organisatie Sinaloa-kartel nu geleid door Ismael Zambada García (75). Diens partner Dámaso López Núñez werd in 2017 opgepakt, was getuige in de zaak tegen El Chapo tijdens zijn proces in Brooklyn.