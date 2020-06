Zwaargewonde bij steekpartij in woning Boxmeer

Connect on Linked in

Bij een steekpartij in een woning aan de Steenstraat in Boxmeer is zaterdagmiddag een man zwaargewond geraakt. Agenten vonden het slachtoffer in de woning na een 112-melding waarbij een traumahelikopter werd ingezet. Het zou gaan om een Pool. Later op de avond is een Cuijk een andere bewoner van het pand aangehouden als verdachte.

“Polenhotel”

Hulpdiensten kwamen ter plaatse nadat rond 17.30 een melding binnenkwam van een steekpartij in een woning aan de Steenstraat naast het Potjes Pedje, waar meerdere mensen wonen en die bekendstaat als “Polenhotel”. Het zwaargewonde slachtoffer is met een hoogwerker van de brandweer uit de woning gehaald en met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens een ooggetuige had de man het mes nog in zijn lichaam toen hij door hulpverleners naar buiten werd gedragen.

Sporenonderzoek

De recherche deed buurtonderzoek en forensisch specialisten hebben de plaats delict uitgekamd voor sporenonderzoek. Later op de avond werd in Cuijk een andere bewoner van het pand aan de Steenstraat in Boxmeer aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de steekpartij.

Derde steekpartij

Het is de derde steekpartij in het Brabantse dorp van dit jaar. Bij een steekpartij aan het Raadhuisplein raakte op 21 februari een 49-jarige man gewond. Enkele dagen later, op 26 februari, raakte een 30-jarige man zwaargewond toen hij tijdens een woningoverval werd mishandeld en neergestoken in zijn woning aan de Boterbloem.

In de Steenstraat waar zaterdagmiddag een steekpartij plaatsvond werd op 29 februari de Boxmeerse carnavalsartiest Frank Schrijen in zijn woning vermoord gevonden. Hij lag dagen dood in zijn woning voordat hij werd gevonden. De pro-formazitting tegen een 26-jarige verdachte begint dinsdag in de rechtbank in Den Bosch.