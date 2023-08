Zwakbegaafde jongen veroordeeld voor dodelijke schietpartij

Connect on Linked in

De 19-jarige Ismail H. is door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Hij schoot op 23 maart 2022 in de Rivierenbuurt in Amsterdam de 21-jarige Akram el Idrissi dood. H. is ook veroordeeld voor poging tot doodslag door te schieten vanuit een sportschool in Amsterdam-West in april 2022.

Kinderdijkstraat

El Idrissi werd in de Kinderdijkstraat door agenten aangetroffen. Ambulancepersoneel heeft hem daar gereanimeerd en daarna met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. Daar is El Idrissi later op de avond overleden.

Hij was getroffen door kogels uit een omgebouwd alarmpistool. Ismail H. was toen 18 jaar.

Hunzestraat

Op 23 maart 2022 nam een onbekend gebleven persoon contact op met H.. Er zou een conflict zijn op een plein aan de Hunzestraat in de Rivierenbuurt en hem werd gevraagd er naartoe te gaan om te bemiddelen. Dat deed hij en hij nam een vuurwapen mee.

Op het plein zouden overvallers zijn die een Rolex uit een winkel gestolen hadden. De winkelier had beelden van die personen verspreid en eiste zijn Rolex terug en 30.000 euro. De overvallers waren op het plein ter verantwoording geroepen. De zwager van de overvaller had H. benaderd om één van de jonge overvallers daar weg te halen.

Toevallig

Van enige bemiddeling of overleg kwam het niet. H. trok ter plaatse zijn wapen en schoot meermaals. Er waren op dat moment meerdere mensen, onder wie kinderen, aanwezig op het plein. Volgens de rechtbank werd El Idrissi toevallig geraakt.

Er is geen bewijs dat anderen op het plein een vuurwapen trokken of bij zich hadden.

De rechtbank oordeelt dat H. zich schuldig heeft gemaakt aan doodslag en aan poging tot doodslag van elf anderen die op het plein aanwezig waren.

Sportschool

Op 3 april 2022, anderhalve week na het schietincident in de Hunzestraat, nam H. hetzelfde pistool mee naar sportschool Train More op het Bos en Lommerplein in Amsterdam-West. Vanaf de eerste verdieping schoot hij naar buiten op twee jongens die hij daar zag en een conflcit mee had.

Daarna schoot hij op straat nog gericht op twee jongens die achter een auto dekking zochten waarbij hij één ervan in zijn schouder raakte. Hij dwong iemand onder dreiging van een vuurwapen zijn bromfiets af te geven en reed daarop weg.

Ook is bewezen dat hij een wapen en munitie in zijn bezit had en in februari 2022 een motorscooter verduisterde.

Persoonlijkheidsstoornis

Uit het observatierapport van een forensisch centrum blijkt dat H. zwakbegaafd is, een antisociale persoonlijkheidsstoornis heeft en ADHD. De rechtbank neemt het advies over hem enkele feiten verminderd toe te rekenen.

Ook neemt de rechtbank het advies over om tbs op te leggen. Alhoewel H. op zitting zei gemotiveerd te zijn voor behandeling, vindt de rechtbank dat tbs met dwang moet worden opgelegd.

De rechtbank gaat ervan uit dat H. langdurige tbs-behandeling te wachten staat en beperkt daarom de gevangenisstraf.

Het Openbaar Ministerie had tien jaar cel en tbs geëist.

Zie het vonnis.