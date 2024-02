Zweedse bendeoorlog wordt internationaal uitgevochten

Connect on Linked in

De recente explosie bij een woning in Nijmegen bij een neef van de voortvluchtige bendeleider Rawa Majid, is niet de enige link tussen ‘Zweden en Nederland’. Ook een ander familielid van de “Koerdische Vos” komt uit Nederland. Deze half(broer) van Majid zou onlangs in ons land veroordeeld zijn tot twee jaar cel wegens drugsdelicten. Bij de rechtbank in Roermond loopt momenteel een strafzaak met Nederlandse verdachten, waarbij twee drugstransporten aan Majid worden gelinkt.

Door Roel Janssen / Beeld: Persbureau Heitink



Donderdag schreef Crimesite dat de explosie bij een Nijmeegse woning, in de nacht van zaterdag 27 op zondag 28 januari, plaatsvond bij een neef van Rawa Majid, alias de “Koerdische Vos”. Rawa Majid geeft vanuit Turkije leiding aan de Zweedse criminele organisatie Foxtrot. Over een aanleiding voor de aanslag in Nijmegen is nog niets bekend, maar het is een feit dat in de meerdere conflicten waarin Rawa Majid verzeild is, ook (onschuldige) familieleden het doelwit zijn.

Gouden vos

De neef van Majid uit Nijmegen werd onlangs nog in Istanbul gefotografeerd met zijn voortvluchtige familielid. Ook is deze neef te zien op een foto met een gouden ring van een vos. Een cadeautje van de “Koerdische Vos” aan zijn handlangers en sommige familieleden.

Halfbroer

Majid heeft naar verluidt ook een half(broer) in Nederland, die – volgens onbevestigde informatie – hier onlangs werd veroordeeld tot twee jaar celstraf wegens drugsdelicten. Dit familielid zou geboren en getogen zijn in Nederland. Hij zou in de herfst van 2023 in een woning in Den Haag zijn opgepakt nadat er door de Zweedse autoriteiten een Europees arrestatiebevel tegen hem was uitgevaardigd.

Een betrouwbare bron zegt tegen Crimesite: ‘Op 30 november was er in Zweden het nieuwsbericht dat een naast familielid van Rawa Majid in Den Haag was gearresteerd als gevolg van een samenwerking tussen Zweden en Nederland. Het arrestatiedoelwit was iemand die verdacht werd van een schietpartij in Zweden, en voor zover ik begrepen heb, zijn ze samen gearresteerd. Deze halfbroer slaagde erin om via Duitsland onder de radar te blijven. Toen dook hij op in het Haagse appartement en werd samen met een Zweed gearresteerd.’

De tentakels en familiebanden van Majid lijken dus ook tot in Nederland te reiken.

Foxtrot-bende

Rawa Majid (geboren 12 juli 1986) is een Irakees-Koerdische crimineel die opgroeide in de Zweedse stad Uppsala, maar sinds 2018 in Turkije woont. Hij wordt gezien als de leider van de Zweedse criminele organisatie Foxtrot, die in verband wordt gebracht met talloze schietpartijen en bomaanslagen in Zweden. Het geweld betreft voornamelijk hoofdstad Stockholm en Uppsala (de derde stad van Zweden), en wordt vaak door zeer jonge verdachten gepleegd. Tot de slachtoffers behoren onder meer familieleden van rivaliserende criminelen en voormalige vrienden van Majid, kinderen, moeders en andere onschuldige slachtoffers.

Liquidatie Irak

Majid heeft veel vijanden en is in conflict met verschillende andere criminele groeperingen én voormalige Foxtrot-kopstukken. Op 8 januari 2024 werd in Irak nog een voormalig kopstuk van de Foxtrot-bende geliquideerd. De Zweedse gangster Mustafa Aljiburi (35), alias “Benzema”, werd in Bagdad doodgeschoten toen hij in een auto voor een stoplicht aan het wachten was.

Arrestatiebevel

Sinds 2020 wordt Majid internationaal gezocht wegens grote drugszaken en het plannen van moorden, en is hij uitgeroepen tot een van de meest gezochte criminelen van Zweden. De “Koerdische Vos” werd op 6 oktober 2023 door de politie in Iran aangehouden tijdens een verkeerscontrole, toen hij de grens met Turkije overstak. Hij had valse identiteitsbewijzen op zak, maar kwam alweer snel op vrije voeten.

Zeer jong

Vanuit Turkije stuurt Majid zijn manschappen aan. Hij zou zich volgens de Zweedse autoriteiten niet alleen bezighouden met het binnenhalen van grote partijen drugs, maar ook aanslagen beramen en plegen op rivalen en moordopdrachten uitvaardigen. Vooral (zeer) jonge jongens worden gerekruteerd als voetvolk. Veel Zweedse bendeleden (de meeste met een migratieachtergrond) worden al tijdens hun tienerjaren gerekruteerd. Vaak komen ze uit kansarme buitenwijken in Stockholm en andere steden.

Zweedse leger

De Zweedse premier Ulf Kristersson zei in 2022 over het geëscaleerde Zweedse bendegeweld dat geen “enkel ander land in Europa werd geconfronteerd met zo’n ernstig probleem met bendecriminaliteit”. Kristersson pleit voor strengere straffen, de bouw van jeugdgevangenissen en de deportatie van veroordeelden die geen Zweeds staatsburger zijn. Ook zei hij in september 2023 dat het Zweedse leger in de toekomst zal worden ingeschakeld tegen de criminele bendes.

Wie had dat ooit gedacht van een van de rijkste en schoonste landen ter wereld, dat nog altijd gezien wordt als veilig en bekend is om zijn prachtige Scandinavische natuur?

Turkse staatsburgerschap

Nadat Rawa Majid vanaf 2010 een lange gevangenisstraf uitzit voor drugstransporten, wordt zijn neef in 2018 geliquideerd. Omdat hij beseft dat hij gevaar loopt, verkast hij via Irak uiteindelijk naar Turkije. Daar bemachtigt hij het Turkse staatsburgerschap, maar ligt hij ondertussen in de clinch met zóveel verschillende partijen dat het gevaar in principe uit elke hoek kan komen.

Rivalen

Majid heeft in Zweden niet alleen problemen met het rivaliserende criminele netwerk Vårby, maar ook met motorclub Bandidos en het Dalen-netwerk. In september 2020 werd een 25-jarige man doodgeschoten in Uppsala, die volgens Zweedse media vermoedelijk lid was van het Vårby-netwerk. De schietpartij werd naar verluidt gepleegd door leden van Foxtrot.

Bandidos

In maart 2022 wordt een onschuldige 33-jarige kapper doodgeschoten vlakbij het clubhuis van de Bandidos in Haninge. Hij rijdt in een soortgelijke witte Mercedes als een beoogd Bandidos-lid en wordt waarschijnlijk aangezien voor een rivaal. Verschillende leden van de Foxtrot-bende zijn beschuldigd van de moord in opdracht van Majid, maar hij is niet voor de moord berecht omdat hij in Turkije zit. Uit stemopnames blijkt volgens de autoriteiten dat Majid en een 18-jarige man twee weken later een nieuw moordplan beramen op de leider van de Bandidos. De recherche verijdelt het complot.

Een aanslag op een Bandidos-kopstuk in een sportschool mislukt tevens. Een onschuldige man wordt ook hier dodelijk getroffen. De schutter is een 16-jarige jongen. Op 6 september 2023 zou Majid een 17-jarige de opdracht hebben gegeven het clubhuis van de Bandidos op te blazen.

Interne conflicten

Naast een escalerend conflict met de Dalen-bende en hun leider Mikael Tenezos, alias “The Greek”, over de lokale drugsmarkt in de stad Sundsvall – waarbij over en weer slachtoffers vallen – is er vorig jaar ook interne ruzie ontstaan binnen het Foxtrot-netwerk. Majid’s voormalige rechterhand Ismail Abdo (33), alias “Strawberry”, werd zijn gezworen rivaal toen een groot drugstransport mislukte. Beide criminelen verblijven in Turkije, vanwaar ze hun soldaten aansturen.

Geweldsexplosie

Sinds september 2023 mondt die tweestrijd uit in meedogenloze wraakacties, waarbij ook familieleden het doelwit zijn. Tijdens alle explosies en schietpartijen komen die maand in Zweden maar liefst elf mensen om, waaronder onschuldige slachtoffers. De meeste doden zijn gerelateerd aan het conflict binnen de Foxtrot-bende.

Moeder vermoord

Omdat Majid en Abdo zo dichtbij elkaar stonden, kennen ze precies elkaars zwakke punten en weten ze waar elkaars naaste familieleden verblijven. Op 6 september 2023 is er een schietpartij in Istanbul, die naar verluidt in opdracht plaatsvindt van Ismail Abdo en bedoeld is om Rawa Majid te liquideren. Niemand raakt gewond, maar een tegenreactie kan niet uitblijven. Op 7 september wordt de moeder van Ismail Abdo vermoord in haar huis in Uppsala. Hierna is het officieel oorlog.

Een 15-jarige jongen en een 19-jarige man worden opgepakt voor de moord. Twee dagen na de moord is de schoonmoeder van Rawa Majid het doelwit. Een onbekende man klopt herhaaldelijk op haar deur, maar ze doet niet open. Na een paar minuten opent de schutter het vuur op de voordeur en vlucht. De schoonmoeder blijft ongedeerd.

“Benzema” geliquideerd

Op 8 januari 2024 wordt de Zweedse gangster Mustafa Aljiburi (35), alias “Benzema” geliquideerd in de Iraakse hoofdstad Bagdad. Aljiburi zat voorheen in de Foxtrot-bende van Majid en zijn voormalig rechterhand Abdo, maar óók zij worden vijanden. Nadat Aljiburi eerder zijn eigen liquidatie in scène had gezet, werd hij vorige maand geëlimineerd toen hij in zijn auto voor een stoplicht in Bagdad stond te wachten.

Drie Zweedse verdachten worden opgepakt, waaronder de vermeende schutter van 19 jaar. Er wordt door ingewijden verondersteld dat Ismail Abdo de moordopdracht verstrekte, maar ook de naam van Rawa Majid doet de ronde. Volgens de Zweedse politie was “Benzema” een belangrijke organisator van grote ladingen drugs die in Zweden werden geïmporteerd voor de Foxtrot-gang.

