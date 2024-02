Drugszaak met Nederlandse verdachten gelinkt aan voortvluchtige Rawa Majid

Connect on Linked in

Bij de rechtbank in Roermond loopt momenteel een strafzaak met Nederlandse verdachten, waarbij twee drugstransporten aan de voortvluchtige Zweedse bendeleider Rawa Majid (37) worden gelinkt. Het gaat om twee transporten van bijna 190 kilo amfetamine en bijna 51 kilo xtc-pillen van het Limburgse Maasbree naar Zweden, die door het Openbaar Ministerie aan Majid wordt gelinkt. Nederlandse advocaten willen Majid horen als getuige in de zaak.

Door Roel Janssen

Op 28 juli 2021 kreeg de politie een melding van een transportbedrijf in Maasbree over een pallet die was opgehaald in Oostrum en die naar Zweden vervoerd moest worden. De pallet was in de vrachtwagen omgevallen en toen bleek dat er in een lading noedels drugs verborgen zaten. Uit onderzoek bleek dat het ging om 189,3 kilo amfetamine (speed) en 50,98 kilo xtc-pillen.

Op één van de sealbags werd dna aangetroffen van Brahim I. Ook werd zijn dna aangetroffen in de vrachtwagen die de lading opgehaald had.

Telefoongegevens

Een andere chauffeur verklaarde dat hij op 24 juni 2021 een soortgelijke lading had opgepikt op dezelfde locatie die naar hetzelfde adres in Zweden was vervoerd. Op basis van gegevens van een in beslag genomen telefoon bleek dat het ging om 55 kilo harddrugs.

Arrestaties

Het onderzoek naar de zaak leidde in oktober 2022 tot de arrestatie van zes verdachten tussen 21 en 49 jaar in Limburg, Den Haag en Rotterdam. De zaak kwam aan het rollen door een blunder: doordat de dozen niet goed waren gestapeld vielen ze tijdens de rit om.

Volgens het Openbaar Ministerie was het eerste drugstransport geslaagd, maar werd de tweede onderschept. Volgens de verdediging van een van de vier Nederlandse verdachten in de zaak, heeft de politie echter geen toereikend onderzoek ingesteld in Zweden met betrekking tot het al dan niet geslaagde transport dat zijn cliënt ten laste wordt gelegd.

Getuigenverhoor

Omdat het OM Rawa Majid en een medeverdachte ziet als de ontvangers van de partijen drugs, is het volgens advocaat Michel van Stratum van een van de Nederlandse verdachten, van cruciaal belang dat Majid als getuige wordt gehoord. De rechter-commissaris wees eerder zo’n verzoek af, omdat ‘Majid internationaal gesignaleerd staat en zijn verblijfplaats onbekend is’.

Van Stratum zegt dat Majid zich gewoon in Turkije bevindt. ‘Hij moet zich twee keer per week melden op het politiebureau en zijn adresgegevens zijn bekend bij de autoriteiten. Het zou dus voor de Turkse autoriteiten geen probleem moeten zijn om hem te vinden, om te worden verhoord door de rechter-commissaris in de strafzaak.’

Foxtrot-bende

De voortvluchtige Rawa Majid geeft vanuit Turkije leiding aan de Zweedse criminele organisatie Foxtrot. Hij wordt al jaren door de Zweedse politie gezocht en zou zich volgens de Zweedse autoriteiten niet alleen bezighouden met het binnenhalen van grote partijen drugs, maar ook aanslagen beramen en plegen op rivalen en moordopdrachten uitvaardigen.

Explosie

Bij een Nijmeegse woning van een neef van Majid vond ruim een week geleden een explosie plaats. Een in Nederland geboren en getogen halfbroer van Majid werd recent veroordeeld in een Nederlandse drugszaak.

Zie ook:

