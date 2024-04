Zwijgende Zwolse moordverdachte langer vast

Print This Post

Aboes G. (55), verdachte van de moord op Zwollenaar Danny Nijland (38) in december 2023 in Zwolle, zwijgt in alle toonaarden en blijft zeker drie maanden langer vast zitten. Dat bleek donderdag tijdens een pro-formazitting voor de rechtbank in Zwolle, zo schrijft website 1Zwolle.

(Beeld: 1Zwolle)

Voormalig No Surrender-lid Aboes G. werd op donderdagavond 21 december in Maarssen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij in de Zwolse wijk Holtenbroek, die eerder die middag het leven kostte van de lokale kickbokser Danny Nijland.

Van dichtbij geraakt

Het Openbaar Ministerie gaat er vanuit dat G. alleen handelde. Op de bewuste decemberavond zou hij in zijn auto bij de Glenn Millerflat aan de Palestrinalaan hebben gewacht tot Nijland tevoorschijn kwam. Het slachtoffer zou aan de achterkant van het gebouw op straat zijn klemgereden en vervolgens zijn neergeschoten. Nijland werd volgens het OM meerdere malen van dichtbij in zijn hart en longen geraakt. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Kruitsporen

Volgens justitie is in de auto van moordverdachte G. een jas gevonden met kruitsporen en ook op zijn handen is kruit aangetroffen. De sporen moeten nog worden vergeleken met de kogelhulzen die op de plaats delict zijn aangetroffen. Het OM vond verder onderzoek naar de geestesgesteldheid van G. niet noodzakelijk.

Over een motief voor de moord is nog niets bekend. De zaak gaat medio juni verder.

Kleine wietkwekerij

Op 6 januari 2023 werd een wietkwekerij met 19 planten in Nijland’s woning aan de Palestrinalaan gevonden. Woningcorporatie Delta Wonen spande in maart 2023 een kort geding aan tegen de bewoner om zijn woning te ontruimen, maar uiteindelijk mocht Nijland er blijven wonen. Wel kreeg hij een waarschuwing van de gemeente.

Nijland stond onder curatele. Hij was in het verleden ook actief als kickbokser.