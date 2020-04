Zwolse granaat neergelegd door Amsterdammer?

Print This Post

De man die in januari van dit jaar een granaat aan de deur van café Bruut in Zwolle hing is mogelijk afkomstig uit de regio Amsterdam, althans volgens tipgevers die zich bij de politie hebben gemeld.

Dinsdagavond vroeg de politie in Opsporing Verzocht opnieuw aandacht voor de zaak. Tipgevers blijken verschillende namen te hebben genoemd. Na uitgebreid onderzoek hebben rechercheurs nu informatie dat er een link zou zijn tussen de man op de foto en de regio Amsterdam.

In januari werd de granaat aan de deur van het bekende café in de Voorstraat gevonden. Anderhalf jaar eerder was dat ook gebeurd. Bij het huis van de ouders van uitbater Bob Kooistra ontploften granaten.