11 jaar cel voor Pool die kickbokstrainer Stef Muller in Uden doodschoot

De rechtbank in Den Bosch heeft vrijdag de 50-jarige Pool Thomas P. veroordeeld tot elf jaar celstraf voor de schietpartij in Uden op 30 augustus 2020, waarbij de Tilburgse kickbokstrainer Stef Muller (53) overleed. De eis was dertien jaar cel. Het motief voor de schietpartij was een conflict in het drugsmilieu.

Thomas P. was die bewuste dag gevraagd Joep R. en zijn gezin te beschermen en reed met hem naar diens woning in Uden. Daar werden ze rond 19.45 klemgereden door een andere auto met twee inzittenden: Stef Muller en Bas O. Tijdens een confrontatie belaagt die laatste Joep R. met een klauwhamer. Muller rent vervolgens achter Thomas P. aan en wordt vlak daarna door hem neergeschoten. Hij wordt eerst geraakt in zijn bovenbeen en daarna in zijn hart. De Brabantse kickbokstrainer overlijdt ter plaatse aan zijn verwondingen.

Geen noodweer

Volgens de verdediging was er sprake van noodweer. De rechtbank oordeelt dat er inderdaad sprake was van een bedreigende situatie waarin de verdachte zich mocht verdedigen, maar niet door met een vuurwapen te schieten. Dat is disproportioneel gebruik van geweld, aldus de rechtbank.

Drugsruzie

Het schietpartij is het gevolg van een ruzie over synthetische drugs. De verdachte had naar eigen zeggen niets te maken met dit conflict, maar was volgens de rechter kennelijk wel bereid zonder gedegen voorbereiding en met een vuurwapen als beveiliger voor de familie van Joep R. op te treden. Hij schoot bovendien op klaarlichte dag, midden in een woonwijk. Dit zorgde voor grote onrust in de plaatselijke gemeenschap.

Net vrij

De rechtbank houdt er in de strafmaat rekening mee dat Thomas P. in Polen voor een soortgelijk delict is veroordeeld tot acht jaar celstraf. Hij kwam in april 2020 vrij en ging maanden later opnieuw in de fout. In strafmatigende zin weegt mee dat het initiatief tot de directe confrontatie niet van de verdachte is uitgegaan. Ook is sprake van voorwaardelijk opzet, want de verdachte had niet de intentie het slachtoffer om het leven te brengen.

Al met al vindt de rechtbank een celstraf van elf jaar op zijn plaats. Ook moet hij de nabestaanden een schadevergoeding betalen van in totaal bijna 55.000 euro.

Muller was een bekende in de vechtsportwereld, maar hij kwam ook met justitie in aanraking. In 2017 vond de politie bij een inval in zijn voormalige woning in Mariahout een vuurwapen en attributen voor de productie van xtc.