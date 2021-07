OM eist 13 jaar cel tegen schutter van gedode kickbokstrainer Stef Muller

Connect on Linked in

Justitie heeft vrijdag dertien jaar cel geëist tegen de 50-jarige Pool Thomas P. voor de schietpartij in Uden op 30 augustus 2020, waarbij de Tilburgse kickbokstrainer Stef Muller (53) om het leven kwam. Het motief voor zijn dood is volgens het OM een conflict over synthetische drugs.

Inval

Op de bewuste zondagavond klonken er meerdere schoten op de kruising van de Batenburglaan met de Schepenshoek in Uden. In het onderzoek kwam een 50-jarige Pool in beeld als de schutter. Beide mannen waren volgens justitie actief in de synthetische drugs. Muller was een bekende in de vechtsportwereld, maar hij kwam ook met justitie in aanraking. In 2017 vond de politie bij een inval in zijn voormalige woning in Mariahout een vuurwapen en attributen voor de productie van xtc.

Klauwhamer

Op de avond van zijn dood ontstaat er rond 19.45 een confrontatie tussen Muller en Bas O. en de latere schutter Thomas P. en Joep R. Bas O. belaagt Joep R. met een klauwhamer. Muller rent vervolgens achter Thomas P. aan en wordt kort daarna beschoten. Hij wordt eerst geraakt in zijn bovenbeen en daarna in zijn hart. De Brabantse kickbokstrainer overlijdt ter plaatse aan zijn verwondingen.

Onderschept transport

Het conflict zou te maken hebben met een onderschept transport van stoffen voor drugsproductie, zo blijkt later uit onderzoek. De officier van justitie daarover: ‘Het mag zo zijn dat ook Stef Muller zich met strafbare feiten inliet, maar vandaag is hij vooral het grote slachtoffer in deze zaak. Stef was ook een partner, vader, broer en zwager waarvan gehouden werd en die door het handelen van verdachte uit het leven is gerukt.’

Ook gaat het OM in op de gevaren voor omstanders: ‘We hebben het over een schietincident op de openbare weg in een woonwijk op klaarlichte dag met meerdere getuigen tot gevolg, kennelijk naar aanleiding van een crimineel conflict. Dit soort wildwestpraktijken met dodelijke slachtoffers schokken de rechtsorde.’

Geen noodweer

De verdachte beriep zich op noodweer omdat hij zichzelf moest beschermen tegen Muller, die hem belaagde. Volgens het OM is het echter niet noodzakelijk geweest om op Muller te schieten en stond dat in geen verhouding tot de dreiging richting de verdachte. Daarom eist justitie een gevangenisstraf van dertien jaar.

Strafblad

Eindhovens Dagblad schrijft dat Joep R. zich ernstig bedreigd voelde door Stef Muller en Bas O. Hij nam daarom Thomas P. mee als gewapende beveiliger. Die zou nooit de opzet hebben gehad om iemand van het leven te beroven, maar wel het risico hebben ingecalculeerd dat dit zou kunnen gebeuren. De Pool had in zijn thuisland net acht jaar celstraf uitgezeten voor een zware mishandeling van een man, die daaraan later overleed.

In het dossier komen meer verdachten naar voren, met name van begunstiging; het helpen ontkomen en verbergen van Thomas P. Deze zullen op een later moment vervolgd worden.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.