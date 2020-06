‘Kopstuk Antwerpse onderwereld aangehouden in Dubai’

Connect on Linked in

De Antwerpenaar Nordin El H. is opgepakt in Dubai. Dat bericht de Gazet van Antwerpen op basis van een betrouwbare bron. El H., staat lokaal ook bekend als “Dikke Nordin van Den Dam”. Op dit moment wordt hij beschouwd als één van de hoofdverdachten die achter een reeks aanslagen van de voorbije maanden in het Antwerpse drugsmilieu zou zitten.

De mogelijke arrestatie van El H. zoemde al enige dagen rond in het criminele milieu in Antwerpen. De Gazet van Antwerpen heeft het donderdagochtend bevestigd gekregen.

Nordin El H. figureert ook in onderzoeken naar uithalers van drugs uit de Antwerpse haven. De organisatie van Nordin El H. (32) is volgens de Belgische politie een van de leiders van een criminele organisatie, die verantwoordelijk is voor drugsgeweld en de invoer van grote partijen cocaïne. Al bekend was dat hij permanent in Dubai woonde.

El H. wordt ook nog vervolgd in het dossier rond de cocaïneuithalers van Frank “De Tank” V..

El H. is de eerste belangrijke Belgische verdachte die in Dubai werd opgepakt. Dubai heeft recent veel buitenlandse verdachten gearresteerd. Het afgelopen half jaar zijn in Dubai Ridouan Taghi, Khalid J. en recent nog Amir Mekky opgepakt.