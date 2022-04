15 jaar cel voor drugsbaas Piet Costa wegens grootschalige cocaïnesmokkel

Connect on Linked in

De rechtbank in Rotterdam heeft maandag Roger P., alias “Piet Costa” (50) veroordeeld tot vijftien jaar celstraf voor grootschalige internationale cocaïnesmokkel, voorbereidingshandelingen, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. In strafzaak 26Sartell stonden negen mannen terecht voor deze feiten. Zes verdachten krijgen drie tot acht jaar cel. Twee verdachten, waaronder ex-profvoetballer Rachid B. (38), zijn vrijgesproken.

Havens Rotterdam en Antwerpen

Het Openbaar Ministerie eiste op 19 januari bijna achttien jaar cel tegen kopstuk Piet Costa wegens grootschalige internationale cocaïnesmokkel en witwassen. De Rotterdamse drugsorganisatie is onder zijn leiding volgens de rechtbank verantwoordelijk voor de invoer van grote partijen cocaïne in de havens van Rotterdam en Antwerpen: 1.015 kilo in 2015, 3.776 kilo in 2016 en 1.200 kilo in 2020. Ook was de criminele organisatie volgens justitie bezig met de voorbereiding van een transport van maar liefst 25.000 kilo cocaïne.

EncroChat

Het bewijs dat justitie aandroeg bestaat onder andere uit grote hoeveelheden versleutelde chatberichten van PGPSafe en EncroChat die de verdachten naar elkaar stuurden. Een deel van die chatberichten komt van een server in Costa Rica. Een ander deel is buitgemaakt tijdens een hack door Franse opsporingsinstanties.

Rechtmatig

De verdediging heeft tijdens de rechtszaak meerdere malen bepleit dat dit bewijs onrechtmatig is verkregen. De rechtbank is echter van oordeel dat het bewijs wel degelijk mag worden gebruikt en dat de rechten van de verdachten niet zijn geschonden. In het strafvonnis wordt hier uitvoerig op ingegaan.

Aliassen

De versleutelde chatberichten werden volgens de rechtbank in Rotterdam telkens verstuurd onder verschillende aliassen. De conversaties via deze chats sloten inhoudelijk naadloos op elkaar aan en voor de gebruikers was het duidelijk met welke persoon men communiceerde.

De rechtbank heeft op basis van verschillende factoren vast kunnen stellen welke aliassen bij de verdachten horen, wat ze onderling met elkaar bespraken en wat hun aandeel in de strafbare feiten is geweest.

Vrijspraak

Tegen voormalig Sparta-voetballer Rachid B., bekend van zijn horrortackle die in 2004 de profcarrière van Go Ahead Eagles-spits Niels Kokmeijer kostte, eiste justitie in januari vier jaar cel voor het witwassen van drugsgeld van Piet Costa. B. werd ervan verdacht deel uit te hebben gemaakt van de organisatie rond Piet Costa en zou volgens het OM bedragen van 75.460 en 78.800 euro hebben witgewassen en een luxe woning in Barcelona hebben gehuurd waar drugsbaas Piet Costa verbleef.

B. had verklaard dat hij als voormalig profvoetballer over grote geldbedragen beschikte. De rechtbank acht dat niet onaannemelijk en sprak hem vrij van witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

Martelcontainers

Tegen Piet Costa loopt nog een andere grote strafzaak. Dat is de zaak rond de zogenaamde martelcontainers waarin justitie in februari twaalf jaar cel tegen hem eiste. De uitspraak daarin vindt naar verwachting in mei plaats.