Tot twaalf jaar celstraf geëist in zaak martelcontainers

Het OM heeft maandag voor de rechtbank in Amsterdam-Osdorp tot twaalf jaar cel geëist tegen tien verdachten in de zaak 26Douglasville rond een “onderwereldbajes” met een martelcontainer in het Brabantse Wouwse Plantage. De hoogste strafeis van twaalf jaar is tegen hoofdverdachte Roger “Piet Costa” P. (50) uit Rotterdam, die volgens justitie de opdrachtgever is van het cellencomplex. De strafzaak tegen de andere hoofdverdachte Robin van O. (41) is uitgesteld omdat hij ernstig ziek is.

Tandartsstoel

In ontsleutelde EncroChat-berichten kwam de politie de zeecontainers in juni 2020 op het spoor. In de pgp-chats kwamen de containers ter sprake en werden er foto’s van rondgestuurd. Ter plaatse vond de politie in een loods in Wouwse Plantage snoeischaren, tangen, een vrieskist, scalpels, een vingerklem, een klauwhamer en een gasbrander. Ook werden gestolen politie-uniformen, blauwe zwaailichten, stopborden, zwarte katoenen zakken met trekkoord en een tandartsstoel aangetroffen.

Corrupte agent

Volgens de officier van justitie maakte de organisatie ook gebruik van een corrupte politieagent, die de verdachten hielp bij de diefstal van de politie-uniformen. Er waren zes zeecontainers ingericht als cel voor rivalen. Een zevende zeecontainer was ingericht als martelkamer met een oude tandartsstoel, handboeien en kettingen. Deze container werd door verdachten de “behandelkamer” genoemd.

Conflict cocaïnehandel

De containers waren van binnen geluidsdicht geïsoleerd en voorzien van handboeien en een chemisch toilet. Volgens justitie was het de bedoeling dat rivalen in deze zeecontainers werden ontvoerd, vastgehouden en gemarteld. Dit allemaal vanwege een hoogoplopend conflict in de cocaïnehandel.

In de loods werd uiteindelijk niemand vastgehouden omdat de politie de communicatie tussen een aantal verdachten volgde via EncroChat. Dat systeem werd door de Franse autoriteiten gekraakt.

Speciekuip voor waterboarden

Volgens het OM tonen de onderschepte EncroChats “een ontluisterend beeld van het denken en handelen binnen de criminele groep”. In onderschepte berichten is volgens justitie te lezen over een “speciekuip voor waterboarden”, een “kniptang voor vingers en tenen” en een “tangset voor nagels”. In een ander bericht staat: ‘We moeten genoeg riemen hebben om vast te maken.’

De twee hoofdverdachten Roger P. en Robin van O. chatten volgens het OM:

‘Maat ze gaan allemaal vroeg of laat aan de beurt komen. Hoe lang willen ze verstoppen. Als de bussen er zijn gaan we beginnen. Geen genade.’ Waarop de ander antwoordt: ‘Ben normaal niet van deze afdeling. Maar er zijn er nu een paar ik hoop dat ik de kans krijg om ze te martelen.’

Daarnaast schrijft het OM in het requisitoir dat uit de chats het beeld opdoemt van een hoogoplopend conflict over geld.

‘Eén van de beoogde slachtoffers moest “sowieso stoel” omdat hij “niet eerlijk is geweest”. Daarnaast werd gezocht naar familieleden van de personen met wie het conflict gaande was. Zo werd gesproken over het laten observeren, lokaliseren en ontvoeren van iemands vrouw en – uitermate schokkend – zelfs zijn kind’, aldus de officieren van justitie.

“Slempo”

De accounts waarmee gechat werd via aliassen als “Slempo” en “Luxuryballoon” konden volgens justitie uiteindelijk gekoppeld worden aan verdachten. Eerder stelde Robin van O. meerdere malen tegenover de rechtbank dat hij niet schuilgaat achter de pgp-alias “Slempo” die justitie hem toedicht.

Identificatie

In het onderzoek 26Douglasville zijn honderden uren camerabeelden bekeken, bankrekeningen getraceerd, registers van de Kamer van Koophandel en informatie van voertuigen opgevraagd. Samen met getuigenverklaringen, afgeluisterde gesprekken en analyse van specifiek woordgebruik kon elke verdachte zo geïdentificeerd worden.

Hoofdkwartier en arrestatieteam

De verdachten hadden volgens justitie twee loodsen tot hun beschikking, een “hoofdkwartier” in Rotterdam voor hun “arrestatieteam” onder leiding van William H. en de loods in Wouwse Plantage, die “onze EBI” werd genoemd. Op beelden van een politiecamera die tijdens de rechtszaak vertoond werden was te zien hoe verschillende verdachten aan het klussen zijn in de containers.

Zwijgrecht

Vrijwel alle verdachten beriepen zich op hun zwijgrecht. Negen van hen worden verdacht van de voorbereiding van verschillende ernstige misdrijven, zoals wederrechtelijke vrijheidsberoving, gijzeling, afpersing en zware mishandeling met voorbedachten rade van één of meer personen. De hele groep wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie.

Die had volgens het OM naast deze misdrijven ook moord tot oogmerk. Dat kwam gaandeweg het onderzoek uit de EncroChats naar voren, vermoedelijk nadat op 10 mei 2020 in Rotterdam Ibrahim Azaim, een handlanger van hoofdverdachte Roger P. werd vermoord. Drie verdachten moeten zich ook verantwoorden voor het witwassen van grote geldbedragen.

Strafeisen

Het OM eist tegen hoofdverdachte Roger “Piet Costa” P. twaalf jaar cel. Tegen hem werd onlangs in een grote internationale cocaïnezaak ook al zeventien jaar en negen maanden cel geëist.

Tegen vijf verdachten met een prominente rol zijn gevangenisstraffen geëist van zes tot negen jaar. Dennis van D. en Hassan M. hoorden beiden negen jaar cel tegen zich eisen. Tegen Hassan M. werd in dezelfde drugszaak als Roger P. onlangs ook al dertien jaar cel geëist. William H. moet als het aan justitie ligt 8,5 jaar de cel in. Tegen Christopher Z. en Emiliano B. eist het OM respectievelijk acht en zes jaar cel.

Klussers

Tegen de vijf mannen die in de loods kluswerkzaamheden hebben verricht, zijn straffen geëist van één tot vier jaar waarvan een gedeelte voorwaardelijk. Eén van hen is Petrus van O., de oom van hoofdverdachte Robin van O. Tegen hem eist justitie vier jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk.

De uitspraak van de rechtbank staat gepland op 11 mei 2022.