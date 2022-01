Eis tegen Piet Costa: bijna 18 jaar cel wegens cocaïnehandel

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag voor de rechtbank in Rotterdam tegen Roger “Piet Costa” P. (50) zeventien jaar en negen maanden cel geëist wegens internationale grootschalige smokkel van cocaïne en witwassen. Ook tegen de andere acht verdachten eiste het OM lange celstraffen. Het onderzoek strekte zich uit over de periode 2015 – 2020. De verdachten staan terecht voor de invoer van ruim 1000 kilo (in 2015), bijna 4.000 kilo (in 2016) en 1.200 kilo (in 2020). Volgens de officieren van het landelijk parket is het waarschijnlijk dat het netwerkje in deze periode nog veel meer partijen heeft ingevoerd.

Het onderzoek werd afgerond met de EncroChat-operatie in het voorjaar van 2020 toen de politie in samenwerking met de Fransen een aantal maanden live mee kon kijken met een aantal telefoons achter wie volgens justitie de verdachten schuilgaan. Er zijn tienduizenden pgp-berichten in het dossier als bewijs gevoegd, niet alleen van EncroChat maar ook van Ennetcom en PGPSafe.

De recherche heeft het bewijs uit deze chats, en zeker die van de Encro-chats, kunnen combineren met klassieke methoden zoals observaties en analyse van locatiedata van telefoons. Op momenten dat er chats worden verstuurd zijn telefoons op bepaalde locaties en bepaalde verdachten in beeld. Justitie is ervan overtuigd dat het bewijs tegen de hoofdverdachten daarmee zeer overtuigend is (zie hier meer over de chats, zie ook video onder).

Naima Jillal

In het dossier ligt het begin van het onderzoek in de zomer van 2016. Dan wordt in de Rotterdamse haven wordt bij een controle van een container met dozen ananas uit Costa Rica bijna 3.800 kilo cocaïne onderschept. Met de ontsleutelde gegevens van cryptoprovider PGPSafe kreeg de politie een aantal personen in beeld die zich met dat transport bemoeiden. Dat waren naast de verdachten als Piet Costa ook twee mensen die niet terechtstaan: de verdwenen Naima Jillal en de in Marokko voor witwassen veroordeelde Mustapha F. (lees hier over de spanningen tijdens de binnenkomst van de zending, die bij de deelnemers aan de pgp-chats hoog opliepen).

Justitie stelt dat vanaf 2016 de leidende rol in het netwerk van Piet Costa duidelijk is. Naima Jillal leek een evengrote rol te hebben maar zij werd niet vervolgd.

Analyse van de berichten leidde daarna tot de verdenking van P. ook betrokken was bij de vangst van ruim een ton cocaïne in Raamsdonksveer in 2015 (in die zaak zijn al anderen veroordeeld).

Een partij die uit Brazilië zou zijn verzonden is nooit gepakt maar op telefoons van verdachten zijn foto’s gevonden die justitie aan die partij koppelt.

26.500 per kilo

Tegen een groothandelsprijs van 26.500 euro per kilo moet de drugsorganisatie vele tientallen miljoenen euro’s hebben omgezet, denkt justitie. De verdachten leefden op zeer grote voet en hadden grote contante geldbedragen voorhanden. Roger P. (Piet Costa of de Kale) verbleef in luxe woningen in Rotterdam, Spanje en Dubai, en verplaatste zich in dure auto’s en beschikte over tienduizenden euro’s cash. Formeel had hij geen inkomen.

Het OM heeft de rechtbank verzocht vastgoed in Spanje, Tsjechië en Nederland verbeurd te verklaren. Dit vastgoed is in de ogen van de officieren van justitie via internationale witwasconstructies met crimineel vermogen aangekocht door “Piet Costa” P.. Zijn betrokkenheid bij internationale aan- en verkopen van vastgoed hield de hoofdverdachte via een offshore constructie in Panama buiten beeld, aldus het landelijk parket.

25.000 kilo

Uit de pgp-chats blijkt ook dat het netwerken contacten had in Rotterdam en Antwerpen die in bepaalde delen door corruptie probleemloos drugs kunnen binnenhalen.

Uit het chatverkeer op EncroChat komt naar voren dat in 2020 de alias die justitie aan Piet Costa toeschrijft overlegde met een Nederlands sprekend contact in Zuid-Amerika over de export vanaf een kleinere haven op het Colombiaanse schiereiland La Guajira van 25.000 kilo. De Colombianen waar het contact in Zuid-Amerika zaken mee doet heeft daar zowel de marine als de havenautoriteiten plat zodat er op een drijvende bok met geheime bergruimtes drugs kon worden opgeborgen.

Dat project ging niet door vanwege de politieactie tegen EncroChat. Overigens is het contact in Zuid-Amerika buiten schot gebleven.

Slempo

Roger P. heeft geen woord aan de politie of aan de rechtbank gezegd, hij heeft alleen in een briefje van enkele regels ontkend de pgp-chats te hebben verstuurd. Zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers komt vrijdag aan het woord voor het pleidooi.

Een andere verdachte is Robin van O. (die op vrije voeten is omdat hij terminaal ziek is). Van O. betwist dat hij achter de pgp-alias Slempo zit die met Piet Costa plannen zou hebben gemaakt voor drugsimporten, en stelt ook dat dit eenvoudig onmogelijk is. Van O. heeft aangetoond dat bijvoorbeeld op sommige momenten de telefoon van deze Slempo in Rotterdam is terwijl de politie constateert dat Van O. in Utrecht is.

