Criminele cyberbunker in Duitsland: Nederlander veroordeeld

Connect on Linked in

De Nederlander Herman X. is door de rechtbank in Koblenz veroordeeld tot vijf jaar en negen maanden cel voor deelname aan een criminele organisatie. In een oude NAVO-bunker van vijf verdiepingen onder het dorpje Traben-Trarbach exploiteerde de Nederlander servers waarmee tal van criminele activiteiten werden ontplooid. Zo hostten de servers websites van marktplaatsen op het darkweb waar wapens en drugs werden verkocht. Ook was de bunker thuisbasis van spam-servers en cyberaanvallen.

Zoon

Ook de 35-jarige zoon van X. is veroordeeld, tot vier jaar en drie maanden cel. Twee andere Nederlanders, en vier anderen, kregen lagere celstraffen voor hun bijdrage aan het hosting-centrum. X. had de bunker in Traben-Trarbach overgenomen van de Duitse staat.

In september 2019 trokken 650 Duitse ambtenaren de stekker uit de bunker en arresteerden een serie verdachten.

Cassatie

De zaak zal waarschijnlijk in cassatie terechtkomen bij het Federale Hof van Justitie in Duitsland. Het exploiteren van datacenters voor illegale platforms is geen strafbaar feit in Duitsland. De vraag is, volgens de advocaten, of aan de verdachten strafbare feiten van anderen kunnen worden toegekend. Bovendien zijn providers in Duitsland niet verplicht om de inhoud van de gehoste servers te controleren, sterker dat mogen ze niet.

De vraag die de rechtbank positief heeft beantwoord is in hoeverre X. en medeverdachten op de hoogte waren van de strafbare activiteiten die op de servers plaatsvonden.

Herman X. geld als een excentriek figuur. Hij had 20 jaar geleden een soortgelijk systeem in Nederland opgezet. Dat ging verloren omdat er in de loods ook een xtc-lab zat dat in brand vloog.

Hangslot

Het onderzoek naar de bunker duurde vier jaar. De politie zetten een undercover in die aan het werk ging als tuinman op het uitgestrekte terrein. Die man wist het vertrouwen van X. te winnen.

De bunker bleek minder goed beveiligd dan aanvankelijk gedacht. Op zeker moment organiseerde X. een diner in de stad voor alle personeel. Op dat moment trad de politie binnen in de bunker door een hangslot door te knippen.

Met de informatie die ter beschikking kwam in Traben-Trarbach zette de politie in verschillende landen acties op tegen illegale marktplaatsen en cybercriminaliteit:

Internationale politie-actie tegen DarkMarket

179 drugsverkopers op dark web gearresteerd