18 jaar cel voor doodslag en in stukken zagen kapster Miranda Zitman

Connect on Linked in

De 57-jarige Bart B. uit Soest is vrijdagochtend door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot achttien jaar gevangenisstraf voor doodslag op zijn partner, de kapster Miranda Zitman (52). Nadat hij haar in december 2018 vermoordde, zaagde hij haar lichaam in stukken en liet de lichaamsdelen op verschillende plekken achter. De eis van het OM was twintig jaar.

Bart B. stal vlak na Zitman’s dood ruim 116.000 euro van haar. Ook deed B. (die beveiliger was in de forensische kliniek in Den Dolder) zich voor als het slachtoffer door berichten naar haar familie en vrienden te sturen. Daarmee wilde hij hen laten denken dat Zitman nog leefde.

Canada

Het slachtoffer was van plan om op 28 december 2018 voor drie weken naar een ex-vriend in Canada te gaan. Vlak voor haar vertrek liet ze aan B. weten dat ze niet meer gelukkig was met hun relatie. Het vliegtuig naar Canada zou ’s middags vertrekken vanaf Schiphol, maar het slachtoffer checkte niet in. Familie, vrienden en kennissen kregen vanaf dat moment verschillende berichtjes en e-mails via de telefoon van Zitman. Daarin stond dat ze een ander leven ging opbouwen en voorlopig geen contact wilde.

Koffer met romp

Miranda Zitman werd op 21 januari 2019 als vermist opgegeven. Twee dagen eerder vond de politie in het water aan de Zuider IJdijk in Amsterdam een koffer met daarin de romp van een vrouw. Het is dan nog niet bekend dat het om het slachtoffer gaat. Er zijn op dat moment nog geen aanwijzingen dat zij is overleden. Dit wordt pas maanden later duidelijk als de Bart B. zich bij de politie meldt. Hij zegt dat het slachtoffer is overleden door een val van de trap. (tekst loopt verder na de advertenties).

In stukken gezaagd

Om haar familie het leed van haar dood te besparen, deed hij voorkomen alsof het slachtoffer nog leefde. Zo stuurde hij de berichtjes naar de familie, vrienden en bekenden van het slachtoffer. Haar lichaam zaagde hij in stukken. De romp liet hij achter in het water bij Amsterdam; haar hoofd en armen begroef hij in haar eigen achtertuin. De tas met de benen is nog spoorloos.

Harde klappen

Uit onderzoek blijkt dat Zitman is overleden door harde klappen tegen haar hoofd. Ook kan het zijn dat ze is gestikt. De rechtbank hecht geen waarde aan B.’s verklaring dat de kapster was overleden door een val van de trap. Aangezien B. verklaarde dat hij alleen thuis was met het slachtoffer, kan het volgens de rechtbank niet anders zijn dat hij verantwoordelijk is voor haar dood.

Geldbedrag

Volgens de rechtbank is ook bewezen dat B. vlak na de dood van het slachtoffer ruim 116.000 euro van haar rekening overboekte naar hun gezamenlijke rekening. Het OM eiste twee weken geleden een gevangenisstraf van 20 jaar, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. De maximale straf voor doodslag is vijftien jaar. De rechtbank telt daar nog drie jaar bij op voor de andere gepleegde feiten en veroordeelt Bart B. tot achttien jaar cel.