20 maanden jeugddetentie voor doodslag op Roffinho van Suijdam (17)

De rechtbank in Amsterdam heeft donderdag 20 maanden jeugddetentie waarvan acht maanden voorwaardelijk opgelegd aan een 16-jarige jongen voor doodslag op de 17-jarige Roffinho van Suijdam. Volgens de rechtbank heeft de 16-jarige met een toen 15-jarige medeverdachte het slachtoffer op 23 december 2022 aan de Haardstee in Amsterdam-Zuidoost doodgeschoten. Het OM had twee jaar jeugddetentie geëist, waarvan vier maanden voorwaardelijk.

Medeverdachte

De 16-jarige verdachte uit Amsterdam werd twee dagen na de schietpartij, op 25 december 2022 aangehouden. Een paar dagen later werd de toen 15-jarige medeverdachte uit Dordrecht aangehouden en korte tijd later heengezonden. Nieuwe informatie leidde opnieuw tot zijn aanhouding op 20 maart 2023.

Volgens de rechtbank heeft de 16-jarige jongen zich schuldig gemaakt aan doodslag. Hij schoot Roffinho van Suijdam in zijn borst, waarna die overleed voor de portiek van zijn woning aan de Haardstee.

Bedreigd en mishandeld

Uit het politieonderzoek – waarin naast forensisch onderzoek onder meer getuigen zijn gehoord en filmpjes zijn bestudeerd – valt volgens justitie te concluderen dat een ruzie tussen de beide verdachten en een groep jongens de aanleiding vormde voor de schietpartij. Slachtoffer Roffinho van Suijdam zou al langer zijn bedreigd, maar ook de schutter werd volgens de rechtbank al jarenlang mishandeld en bedreigd. School, politie, wijkagenten en gemeente wisten ervan, maar slaagden er niet in om adequaat in te grijpen.

Poging doodslag

De schutter werd in 2020 mishandeld door een jongen, die daarvoor is veroordeeld tot poging doodslag. Door de mishandeling liep de 16-jarige verdachte drie facturen op in zijn oogkas. Daarna volgden continue bedreigingen door de vriendengroep van deze jongen, waardoor de 16-jarige Amsterdammer veel minder buiten kwam, sommige plekken vermeed en niet meer alleen naar school ging.

Veel spijt

Door de aanhoudende bedreigingen voelde de verdachte zich noodgedwongen om een vuurwapen aan te schaffen. Op zitting heeft de verdachte verklaard dat hij heel veel spijt heeft van zijn handelen en zich verantwoordelijk voelt voor de dood van Van Suijdam.

Persoonlijke omstandigheden

De rechtbank heeft bij het bepalen van de strafmaat oog gehad voor de persoonlijke omstandigheden waardoor de verdachte het slachtoffer heeft gedood. Daardoor krijgt hij niet de geëiste twee jaar jeugddetentie waarvan vier maanden voorwaardelijk, maar 20 maanden jeugddetentie waarvan acht maanden voorwaardelijk. Ook moet de jongen zich laten behandelen en mag hij twee jaar lang niet in Amsterdam komen.

Daarnaast moet de jongen aan de moeder van Roffinho van Suijdam ruim 31.000 euro schadevergoeding betalen en zijn nu 15-jarige broertje 10.000 euro.

Geen medeplegen

De toen 15-jarige medeverdachte staat later terecht. Hij zou het vuurwapen mogelijk geregeld hebben en wist dat het wapen doorgeladen was toen de schutter ermee rondliep, maar de rechtbank ziet onvoldoende bewijs voor medeplegen doodslag.

De rechtbank in het vonnis: