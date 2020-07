OM eist 20 en 25 jaar cel voor vergismoord Rotterdam-Katendrecht

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft vrijdag 20 en 25 jaar celstraf geëist tegen twee mannen voor de vergismoord op Dairon “Dajo” Alberto (32) in Rotterdam-Katendrecht, op 28 oktober 2018. Het slachtoffer werd samen met een groep mannen beschoten toen hij op de Rechthuislaan stond. Hij was niet het beoogde doelwit.

Uitgebrande scooter

Alberto werd op de bewuste zondagavond beschoten door een bijrijder van een scooter die op het groepje mannen afliep. Alle aanwezigen sloegen op de vlucht. Alberto, die al werd geraakt, probeerde weg te komen, maar werd van dichtbij doodgeschoten. De scooter werd later iets verderop uitgebrand teruggevonden.

Curaçao

Volgens het OM was het Rotterdammer Stephen R. (26) die met een kalasjnikov tientallen schoten afvuurde en zelfs een vlakbij gelegen kroeg raakte die open was. Morguïenne H. (23) wordt verdacht van het medeplegen van de liquidatie. H. werd in maart 2019 op Curaçao aangehouden. Hij verklaarde tegenover de politie de gestolen scooter te hebben bestuurd, maar niet te hebben geweten van de liquidatie.

Volgens de officier van justitie wijst de hele uitvoering op een geplande liquidatie en is het een wonder dat er niet meer slachtoffers zijn gevallen. “Dat het een vergismoord is, maakt het nóg schrijnender”. Het OM eist 20 jaar cel tegen Morguïenne H. en 25 jaar tegen vermeend schutter Stephen R.

Zwijgende getuigen

Het onderzoek verliep vanaf het begin moeizaam, omdat niemand een verklaring wilde afleggen bij de politie. Ook de getuigen van het beschoten groepje zwijgen nog steeds in alle toonaarden. De officier van justitie: ‘Er moeten tot op de dag van vandaag mensen zijn die meer weten. Meer weten over de aanleiding, de achtergrond, over of ze het eigenlijk gemunt hadden op een ander en over de daders en opdrachtgevers. Men is bang, praat niet met de politie of wil het anders of zelf oplossen. Zo blijven er veel vragen waar de familie van het slachtoffer en ook de politie antwoord op wil, maar niet krijgt.’

Dubbele liquidatie

Het motief voor de liquidatie is volgens de politie mogelijk een wraakactie voor de dubbele liquidatie van de twee neven Gilbert Henriëtta (26) en Lindomar Elisabeth (25), op 20 december 2017 in Rotterdam-Beverwaard. Henriëtta (“Giba”) zou lid zijn van de Curaçaose straatbende No Limit Soldiers en zou bij die dubbele moord het daadwerkelijke doelwit zijn geweest vanwege een rippartij waarmee hij in verband werd gebracht. Die rippartij zou volgens de politie mogelijk ten grondslag liggen aan de vergismoord op Dairon Alberto, maar de recherche houdt ook rekening met andere scenario’s.

De rechtbank doet op 17 juli uitspraak.