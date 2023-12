30 en 23 jaar cel voor moorden in Lieshout en Amsterdam

Connect on Linked in

De rechtbank in Den Bosch heeft dinsdag 30 en 23 jaar cel opgelegd aan de 52-jarige Bill C. en de 34-jarige Sharona de J. voor twee moorden, die zij in 2021 pleegden in Lieshout en Amsterdam. De twee lieten de vermoorde slachtoffers in hun woning liggen, bleven daar zelf wonen en kochten van hun geld en eigendommen drugs en luxe goederen.

De rechtbank acht bewezen dat Bill C. in mei 2021 de 70-jarige Willem van der Willigen in zijn slaap met een hamer doodsloeg in diens villa in Lieshout. Een maand later wurgde hij in Amsterdam de 65-jarige Benito van Ommeren met zijn riem.

Medeplichtig

De rechtbank ziet Sharona de J. als medeplichtig aan de moorden en veroordeelt haar tot 22 jaar cel en 11 maanden. De J. was een transseksuele prostituee. Zowel Bill C. als slachtoffer Van Willigen waren vaste klant van haar. De twee verdachten verbleven na de moord nog ruim twee weken in de villa in Lieshout en haalden grote geldbedragen van de rekening van het slachtoffer.

Luxe

Ze leefden een aantal weken in luxe, terwijl zij het slachtoffer op bed lieten liggen. Ook namen zij creditcards, een telefoon, laptop en muntenverzameling weg en verkochten zij aandelen ter waarde van 90.000 euro. De man en vrouw gaven het geld onder meer uit aan harddrugs en luxe goederen.

Amsterdam

Twee weken na de eerste moord vertrokken de verdachten met de auto van Willem van der Willigen naar Amsterdam om daar een aantal weken in exclusieve hotels te verblijven en zich tegoed te doen aan drank en drugs. In de tussentijd stuurde de vrouw met de telefoon van het slachtoffer appjes naar familieleden zodat zij dachten dat de man nog in leven was. Bill C. reed twee keer terug naar Lieshout om een bankpas te halen en de hondjes van het slachtoffer eten te geven.

Inval

De politie kwam vervolgens al snel op het spoor van Bill C. en Sharona de J.. Via bijzondere opsporingsbevoegdheden en observaties bleek dat zij inmiddels in de woning van de 65-jarige Benito van Ommeren aan de Tollenstraat in Amsterdam Oud-West verbleven. Een arrestatieteam viel op 26 juni 2021 die woning binnen en pakte de twee verdachten op. Tussen de keukentafel en een bankstel, verstopt onder dekens en een matras, werd de overleden bewoner aangetroffen.

Gewurgd

Van Ommeren had de verdachten onderdak aangeboden en na een aantal dagen ontstond er wrijving, omdat de bewoner de verdachten weg wilde hebben. De J. gaf vervolgens toestemming aan C. om de bewoner te doden. Er ontstond een worsteling, waarna C. de bewoner met zijn broekriem wurgde. De J. probeerde het slachtoffer tijdens de worsteling met een pan te slaan en gaf een snoertje aan de man om het slachtoffer mee te wurgen.

Straffen

De rechtbank veroordeelt Bill C. tot 30 jaar cel en Sharona de J. tot 22 jaar cel en 11 maanden. De rechtbank vindt voor de vrouw 23 jaar cel op zijn plaats, maar door de overschrijding van de redelijke termijn waarbinnen een strafzaak moet worden behandeld, gaat daar een maand af.

Het Openbaar Ministerie had tegen C. levenslang geëist en tegen De J. 25 jaar. C. heeft bekend dat hij de beide slachtoffers heeft gedood.

De rechtbank:

‘De slachtoffers stierven een gruwelijke dood. De lichamen lagen lange tijd in hun woning, terwijl de verdachten de eigendommen van de slachtoffers gebruikten om in luxe te leven. Het is moeilijk om woorden te vinden die het ultieme gebrek aan respect voor de levens van de slachtoffers en de gruwelijkheid van de delicten goed weergeven. Duidelijk is dat dit soort delicten zwaar bestraft moet worden.’

Naast de gevangenisstraffen moeten de verdachten schadevergoedingen betalen van in totaal ruim 140.000 euro aan de nabestaanden en 90.000 euro aan de bank voor de uit coulance aan de nabestaanden uitgekeerde vergoeding van de verkochte aandelen en de geldopnames.