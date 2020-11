30 jaar cel voor liquidatie Henk Baum en reeks aanslagen

Connect on Linked in

De rechtbank in Den Bosch heeft maandag de 23-jarige Dennie van der Z. uit Nijmegen veroordeeld tot dertig jaar gevangenisstraf voor de moord op de Brabantse autosloper Henk Baum (51), acht brandstichtingen en twee granaataanslagen. Dat is conform de eis van het OM.

Van der Z. krijgt twintig jaar cel voor de liquidatie op Baum (foto) en tien jaar voor de brandstichtingen en granaataanslagen. Voor de reeks aanslagen was een straf van vijftien jaar gepast, maar dat zou volgens de rechtbank betekenen dat het wettelijk strafmaximum van dertig jaar overschreden zou worden.

“Totale onverschilligheid”

De rechtbank is van mening dat de verdachte het slachtoffer niet kende en dat het “kennelijk gemak” waarmee hij Baum “koelbloedig” heeft geliquideerd, getuigt van “gewetenloosheid”. In het vonnis spreekt de rechtbank over de “totale onverschilligheid” van Van der Z., die nog maar 20 was toen hij zijn daden pleegde.

‘Verdachte heeft geen enkele verantwoordelijkheid genomen voor wat hij heeft gedaan en heeft daarover ook niets willen verklaren’, aldus de rechtbank. ‘De nabestaanden hebben geen antwoorden gekregen op hun vragen en verdachte heeft op geen enkel moment berouw getoond over zijn eigen handelen. Dit alles wordt verdachte zwaar aangerekend.’

In opdracht met anderen

Volgens de rechtbank was het Dennie van der Z. die op 22 maart 2018 autohandelaar Henk Baum uit Nistelrode van korte afstand heeft doodgeschoten in zijn auto in Schaijk. Volgens het OM heeft Van der Z. de moord in opdracht uitgevoerd samen met andere onbekend gebleven personen.

Van der Z. verklaarde eerder voor de rechter dat hij een afspraak moest maken met Baum over een partij wiet. In november van dat jaar hield de politie Van der Z. aan. Hij is tevens veroordeeld van het plegen van een reeks aanslagen, onder meer in Oss. Justitie zei eerder over Van der Z.: ‘Het blijft moeilijk voor te stellen dat deze verdachte dit allemaal heeft gedaan. Maar toch is het zo.’

‘Huurlingen in Brabant’

Tegen twee andere verdachten (Nicky P. uit Arnhem en de Roemeen Dumitru M.) eiste justitie in oktober vijftien en twintig jaar cel. Het OM typeerde de twee als ‘huurlingen in Brabant, voor al uw grote of kleine aanslagen’.

Het rechtbankvonnis is hier terug te lezen.