600 kilo cocaïne tussen ananassen onderschept in Rotterdamse haven

De politie en douane hebben woensdag in de haven van Rotterdam ongeveer 600 kilo cocaïne aangetroffen in een zeecontainer. De container uit Costa Rica was gevuld met ananassen.

De bestemming was een bedrijf in het Westland. Volgens de landelijke recherche blijkt uit voorlopig onderzoek dat het bedrijf vermoedelijk niets met de partij cocaïne te maken heeft. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Meerdere partijen coke

Een dag eerder werd op een schip in de Rotterdamse haven 529 kilo cocaïne in beslag genomen. Het schip lag afgemeerd bij een bedrijf aan de Merwedehaven. Op hetzelfde schip werd eerder deze maand in Duinkerken ruim een ton cocaïne gevonden. Daarna vielen criminelen het schip binnen, terwijl het aan de ketting lag, en gijzelden de bemanning.

Vorige week donderdag werd 930 kilo cocaïne onderschept in de haven in Rotterdam. De drugs zaten verstopt in een container die afkomstig was uit Curaçao en die was geladen met gebruikt frituurvet.