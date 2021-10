4,5 jaar cel in hoger beroep voor fatale ontvoering Jdesse Boerenveen

Connect on Linked in

Amsterdammers Lloyd B. (45) en Michael F. (39) zijn vrijdag in hoger beroep veroordeeld tot 4,5 jaar celstraf voor de fatale ontvoering van de 40-jarige Jdesse Boerenveen van bijna vijf jaar geleden. Eerder veroordeelde de rechtbank B. en F. tot respectievelijk acht en negen maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk. Het OM ging tegen die beslissing in hoger beroep.

Jdesse Boerenveen werd op 1 december 2016 in een garage in Wormerveer ontvoerd omdat hij geldschulden had bij een andere verdachte. Lloyd B., Michael F. en een derde man, die onbekend is gebleven, namen het slachtoffer later uit de garage mee en vervoerden hem naar Almere.

IJskoude water

Daar probeerden ook zij geld van hem te krijgen, omdat hij eveneens een schuld bij een van hen had. Toen dat niet lukte, namen zij Boerenveen mee naar een afgelegen strandje aan het Gooimeer in Almere Haven. Daar werd het slachtoffer mishandeld en bedreigd met een vuurwapen, waarna hij uiteindelijk in het donker aan zijn belagers wist te ontkomen door het ijskoude water in te vluchten. Hij verdronk en werd op 22 december 2016 aangetroffen in de buurt van het strandje.

Hoger beroep

Na de milde straffen tot negen maanden die de rechtbank oplegde aan de twee hoofdverdachten, eiste het OM in hoger beroep 32 maanden cel, waarvan acht voorwaardelijk. Beide mannen krijgen nu van de gerechtshof Amsterdam 4,5 jaar cel. Het gerechtshof is, anders dan de rechtbank, van oordeel dat de dood van Boerenveen aan het tweetal kan worden toegerekend. Het gerechtshof, dat ook rekening heeft gehouden met overschrijding van de redelijke termijn, komt tot een hogere straf dan door het OM geëist, omdat die eis geen recht doet aan de ernst van het feit.

Beelden

De derde verdachte, Denise D. (43) is door het hof veroordeeld tot 90 dagen cel, waarvan 87 dagen voorwaardelijk, en een werkstraf van 240 uur. Na de dood van Boerenveen doken op internet beelden op waarop te zien was hoe het slachtoffer door Denise D. in de garage in Wormerveer werd bedreigd en geslagen, omdat hij voor enkele duizenden euro’s bij haar in het krijt zou staan.

Zie ook:

Jdesse Boerenveen werd voor zijn dood urenlang gegijzeld en verdronk daarna

OM eist tot 7,5 jaar gevangenisstraf voor dodelijke gijzeling