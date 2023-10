‘Medeverdachte Quincy Promes wil cocaïnehandel bekennen’

Connect on Linked in

Marylio V. (32), neef van topvoetballer Quincy Promes (31), en net als Promes verdachte in een strafzaak over cocaïnehandel, wil zijn rol in de cocaïnehandel ‘deels bekennen’, aldus Het Parool. Maar spreken over Promes wil hij niet.

Strafrestant

Dinsdagochtend was er een pro forma-zitting in de zaak over de import van partijen van 650 en 712,8 kilo cocaïne in de Antwerpse haven in januari 2020. Het bewijs ligt volgens justitie in ontsleutelde chats. Promes zou in de partijen hebben geïnvesteerd, hetgeen hij heeft ontkend.

Marylio V. moet nog maanden in de cel blijven, besloot de rechtbank.

Hij was in april gearresteerd. Er stond op dat moment nog een strafrestant open van vier jaar cel die hij in België kreeg voor de invoer van ruim 800 kilo.

Spartak

Op 24 januari 2024 zal de zaak tegen de twee verdachten op één dag worden behandeld.

Promes staat onder contract van voetbalclub Spartak Moskou en woont in Rusland. Hoogstwaarschijnlijk zal hij die behandeling niet bijwonen. Deze zomer kreeg hij al 1,5 jaar cel voor het neersteken van een familielid.

