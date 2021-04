9 verdachten Vlissingse cocaïnezaak vrij, OM: ‘1,2 miljoen verdiend’

Connect on Linked in

In onderzoek Portunus, gericht op de grootschalige en georganiseerde invoer van cocaïne in de haven van Vlissingen, is naar schatting 1,2 miljoen aan crimineel vermogen verdiend. Dat meldt het Openbaar Ministerie vrijdag in de einddossiers van het omvangrijke onderzoek.

Voor de rechtbank in Breda verschenen vrijdag tijdens de regiezitting tien verdachten. Dat zijn er twee meer dan begin januari tijdens een eerdere tussentijdse zitting. Eén verdachte werd in november 2020 in een ander onderzoek aangehouden, maar hij is ook verdachte in onderzoek Portunus. In januari arresteerde de politie een tiende verdachte.

Ontnemingsvordering

Mede op basis van informatie uit versleutelde pgp-telefoons denkt het OM dat de verdachten, in wisselende samenstellingen, drie criminele organisaties vormen. Deze waren allemaal gericht op de georganiseerde invoer van cocaïne in de haven van Vlissingen. De drie einddossiers beslaan in totaal 45 ordners en hierin staat ook beschreven dat de verdachten aangeslagen worden voor in totaal ruim 1,2 miljoen euro. De bedragen variëren per persoon. Het OM is van plan om voor iedere individuele verdachte een ontnemingsvordering aan te brengen tijdens de inhoudelijke zitting.

Corrupt havenpersoneel

Op 1 juli 2020 werden tijdens een van de grootste politieacties ooit in Zeeland acht verdachten aangehouden. Op die dag namen politie en OM ook verschillende informatiedragers zoals pc’s, telefoons en bestanden in beslag. Dit was met name van belang omdat Portunus als focus de achterliggende organisatie heeft waarmee corrupte havenmedewerkers op georganiseerde schaal drugs invoeren.

Het OM houdt de verdachten verantwoordelijk voor verschillende strafbare feiten (in wisselende samenstelling), zoals grootschalige invoer van drugs, witwassen, deelname aan een criminele organisatie en wapenbezit. De verdachten maakten tijdens hun criminele activiteiten gebruik van de bestaande structuren in de Vlissingse haven.

Geschorst

De officieren van justitie bepleitten vrijdag om de voorlopige hechtenis van negen verdachten te verlengen. De rechtbank ging hier niet in mee en schorste de hechtenis. Dit betekent dat zij op vrije voeten komen in afwachting van de inhoudelijke behandeling van de zaak. De rechtbank legde hen hierbij voorwaarden op zoals een gebiedsverbod voor het havengebied.

De negen blijven wel formeel verdachte in het onderzoek. Eén verdachte is in een andere strafzaak gedetineerd, over zijn voorlopige hechtenis heeft de rechtbank daarom geen beslissing genomen.