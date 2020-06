96ste plofkraak in Duitse grens-deelstaat

Connect on Linked in

Net over de Limburgse grens bij Vlodrop is in de nacht van zondag op maandag in het Duitse Wassenberg – net over de grens bij een plofkraak gepleegd. Een geldautomaat van de Volksbank aan de Graf Gerhard Strasse werd 02.45 opgeblazen.

Het gebouw liep forse schade op en een appartement boven de geldautomaat werd uit voorzorg ontruimd. Getuigen zouden twee personen hebben zien wegvluchten in een donkere auto, die vermoedelijk richting de grens met Nederland ging. Of er buit is gemaakt is niet duidelijk.

De Aachener Zeitung schrijft dat er volgens het plaatselijke Openbaar Ministerie in de deelstaat Noordrijn-Westfalen dit jaar 96 plofkraken waren, terwijl in heel 2019 in die deelstaat 106 plofkraken plaatsvonden.

Waarschijnlijk zijn de daders van de recente golf van plofkraken in de grensstreek Nederlanders. Op 23 april was er een plofkraak in Herzogenrath, bij Kerkrade. Op 6 mei in Höngen (bij Sittard) en op 4 mei in Schwelm. Die kraak eindigde na een achtervolging met een crash in Weert. Ook op 23 mei was er in het grensgebied een plofkraak.