‘Aangehouden verdachte cocaïnewasserij veroordeeld voor Bredase gijzeling’

Een van de verdachten die maandag is gearresteerd bij een cocaïnelab is Alex B., die recent nog is veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij de geruchtmakende gijzeling van twee broers bij een autobedrijf in Breda in 2015. Dat schrijft BN/De Stem

Ulicoten

De daders bij die ontvoering deden zich voor als een arrestatieteam van de politie en namen de twee slachtoffers mee in een bestelbusje. De twee verbleven enkele dagen in een kleine aanhangwagen in een afgesloten loods in Ulicoten. Daar kregen ze nauwelijks te eten en hadden geen wc.

B. werd samen met twee andere mannen veroordeeld tot drie jaar cel. Hij was meermaals gezien bij de bewuste loods.

Juliët-bende

De politie vermoedt dat B. in het verleden banden had met de zogenoemde Juliët-bende. Deze groep West-Brabantse criminelen werd in de jaren ‘90 actief en hield zich onder meer bezig met afpersing en ontvoeringen.

B. is in 2006 gearresteerd op verdenking van ontvoering van een zakenman uit Oosterhout. In 2012 heeft de politie in zijn woning gezocht naar (dna)sporen van de geliquideerde Amsterdamse crimineel Senol Tuna.