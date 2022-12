Drie jaar cel voor beruchte ontvoering bij Bredase autogarage

Connect on Linked in

De rechtbank in Breda heeft maandag drie mannen veroordeeld tot drie jaar cel voor de geruchtmakende ontvoering van de achterneven Gino en Rien bij een Bredaas garagebedrijf eind 2015. De straf valt iets lager uit dan de 40 maanden cel die het Openbaar Ministerie had geëist.

Door Roel Janssen

Op 29 december 2015 werden de achterneven Gino uit Sprundel en Rien uit Schoondijke (destijds 18 en 42) ontvoerd bij een garagebedrijf aan de Aardenhoek in Breda. Dat gebeurde door vier bewapende mannen die zich hadden verkleed als leden van een arrestatieteam. De slachtoffers werden in een bestelbus meegenomen naar een loods in Ulicoten, geblinddoekt, getaserd, aan handen en voeten met tiewraps vastgebonden en vervolgens dagenlang in een dichte aanhangwagen opgesloten.

Losgeld

Ze werden voortdurend bewaakt, kregen amper wat te eten en te drinken en moesten hun urine laten lopen. Gino moest een bericht inspreken voor zijn opa, de eigenaar van het autogaragebedrijf in Breda, dat er 90.000 euro losgeld betaald moest worden onder bedreiging dat ze ‘de gegijzelden anders in een pakketje thuis zouden krijgen’. Ook mocht er geen politie worden ingeschakeld. In de zaak werd door de politie een beloning van 10.000 euro uitgeloofd voor de tip die tot de verblijfplaats van de slachtoffers zou leiden.

Ontsnapt

Op Nieuwjaarsdag wisten de twee slachtoffers tijdens het afgaande vuurwerk op onbekende wijze te ontsnappen, belden ze aan bij een woning iets verderop en werden ze door de politie ‘vervuild, stinkend naar urine en in shock’ aangetroffen bij Chaam. Ze waren verder ongedeerd.

Dna-sporen

De rechtbank veroordeelt bijna zeven jaar later Khalid C. (43) en Achmed T. (43) uit Breda en Alex B. (57) uit Chaam tot drie jaar cel voor de ontvoering. Hun dna werd aangetroffen op onder meer sigarettenpeuken en een dameshemd in de loods waarin de mobiele telefoons van de slachtoffers waren gewikkeld. Ook historische telefoongegevens van onder meer een zendmast die in de buurt van de loods werd aangestraald, leverden bewijs op tegen de verdachten.

Ontkennende verdachten

De drie mannen ontkennen elke betrokkenheid bij de zaak. Ze zeggen wel in de loods te zijn geweest, maar om vuurwerk te kopen. Het was algemeen bekend dat vanuit de loods illegaal vuurwerk werd verkocht. Ook gaven de verdachten alternatieve verklaringen over hoe hun dna in de loods terecht kon zijn gekomen. De rechtbank acht die verklaringen ongeloofwaardig.

De straf van drie jaar die de rechtbank de drie verdachten oplegt, valt iets lager uit dan de 40 maanden die justitie eiste. Dat komt doordat de redelijke termijn van de voortgang van de strafzaak ruimschoots is overschreden.

Wiethandel

De ontvoering vond plaats bij het garagebedrijf van de opa van Gino. Die figureerde in het verleden in verschillende grote drugsonderzoeken. Men vermoedt dat de ontvoering van Gino en Rien volgde op een ripdeal in de wiethandel, een kwestie waar de opa van Gino bij betrokken zou zijn.

Julietbende

Een maand na de ontvoering hield de politie twee verdachten aan: Zoubir F. uit Sint Willebrord, de huurder van de loods in Ulicoten en Alex B. uit Chaam, die bij de loods gezien zou zijn. Alex B. is een bekende van de politie en zou ook verbonden zijn geweest aan de beruchte Julietbende. Hij werd in 2006 opgepakt op verdenking van de ontvoering van een zakenman uit Oosterhout.