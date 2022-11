Aanhouding derde verdachte in moordonderzoek Rodney Mijnals lost zaak nog niet op

Connect on Linked in

De politie heeft een man van 25 jaar uit Almere aangehouden als verdachte van betrokkenheid bij het doodschieten van Rodney Mijnals (foto), op 19 februari van dit jaar. Hij is de derde verdachte die is aangehouden in het het onderzoek. Dinsdagavond besteedde de politie aandacht aan de zaak in Opsporing Verzocht. De derde aanhouding heeft de zaak nog niet opgelost. Er staat nog altijd een beloning van 20.000 euro uit voor de tip die leidt tot oplossing van de zaak.

Almere

Mijnals (41) werd op een zaterdag avond rond 20.30 doodgeschoten bij zijn woning aan de Fizeaustraat in Amsterdam-Oost en overleed ter plekke. Een buurjongen van Mijnals raakte gewond door een kogel.

Eerder zijn al de 22-jarige Serginnio O. uit Almere aangehouden. O. is een volle neef van Mijnals. Op een kogelshuls die is gevonden op het plaats delict is een dna-spoor van O. aangetroffen. Op grond van locatiegegevens van zijn telefoon denkt de politie dat O. ter plaatse moet zijn geweest toen de schoten vielen.

O. zit nog vast maar een 23-jarige man uit Almere is na zijn aanhouding op vrije voeten gesteld. Deze man is ook nog verdachte in de zaak.

Meer mensen

De zaak is nog niet rond omdat de politie vermoedt dat er nog meer mensen bij de schietpartij betrokken zijn geweest.

Wat de rol van de verschillende verdachten, en van de nog onbekende verdachten, is geweest heeft de politie nog in onderzoek. Rond het moment van het schietincident zijn in de buurt van de woning een donkerkleurige Volkswagen Golf en een Mercedes gezien. De politie onderzoekt wie die avond in deze auto’s hebben gereden. Dat kunnen getuigen of verdachten zijn.

De politie zegt ervan overtuigd te zijn dat in de (kennissen)kring rond de daders nog informatie over de toedracht bekend moet zijn.

Serginnio O. heeft op een voorbereidende zitting ontkend betrokken te zijn geweest. Op die zitting was het onrustig door spanningen tussen verschillende betrokkenen bij de zaak.