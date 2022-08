Vechtpartij in Alkmaarse rechtbank door familieleden moordslachtoffer

Connect on Linked in

In de Alkmaarse rechtbank kwam het maandag tot een vechtpartijtje tussen familieleden van de in februari in Amsterdam-Oost vermoorde Rodney Mijnals (41). Een neef van Mijnals staat terecht voor aanslag: de 22-jarige Serginnio O.. Hij wordt ook verdacht van poging tot doodslag op een buurjongen van Mijnals. Maandag was er een inleidende zitting.

Drugs

In de woning van Mijnals is een hoeveelheid drugs gevonden. Mijnals was mogelijk betrokken in drugshandel. Hij was in de buurt een populaire man. O. is in juni in Almere gearresteerd.

Toen O. tijdens de zitting aan het woord kwam maakte hij een opmerking over in de zaak aanwezig publiek. Daarna vlogen bezoekers op hem af. De parketpolitie wist de partijen daarna te scheiden. Ook een broer van de verdachte was werd in de vechtpartij betrokken.

Dna-bewijs

Volgens Het Parool is er onder meer dna-bewijs tegen O. want op een koghelshuls die ter plaatse is gevonden zat zijn dna. Ook is zijn auto in de buurt gezien ten tijde van het delict en straalde zijn telefoon een gsm-mast in de buurt aan.

O. ontkent de aanslag. Hij zegt die avond bij zijn vriendin te zijn geweest, m zijn auto te hebben uitgeleend en de kogel zegt hij een dag eerder in zijn hand te hebben gehad.

