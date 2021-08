Explosie bij woning van doelwit ontvoeringszaak

Connect on Linked in

Bij een woning in Alblasserdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een explosief ontploft. Het huis werd bewaakt door de politie omdat het eigendom is van de man die zich meldde als het waarschijnlijke doelwit na de vergistontvoering in Hoofddorp van enkele weken geleden. Bij die ontvoering werd een niet betrokken man meegenomen, ernstig mishandeld en later weer vrijgelaten.

(beeld JBMedia)

Bij de politie meldde zich een Zuid-Hollander die zei waarschijnlijk het doelwit te zijn geweest. Het Openbaar Ministerie maakte daarna bekend dat de ontvoering te maken had met de vangst in juli van bijna twee ton cocaïne.

Bij een aanslag met een auto werd brand gesticht in een bedrijfspand in Alblasserdam. De politie ging het woonhuis van de Zuid-Hollander bewaken en ook een tweede woning in Alblasserdam. De man verblijft doorgaans in Zwitserland.

De ontploffing was bij de voordeur van een woning aan De Boezem in Alblasserdam. Aan de Merelstraat in diezelfde plaats werd ook een explosief aangetroffen. Beide woningen waren eerder al door de burgemeester gesloten in het onderzoek naar de vergisontvoering.

