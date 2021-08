Politie onderzoekt verband brand met vergisontvoering

Connect on Linked in

De politie onderzoekt of een mogelijke brandstichting in een bedrijfspand zaterdagnacht in Alblasserdam te maken kan hebben met de eerdere incidenten dit weekeinde.

Brandstichting

Rond 3 uur zaterdagnacht kreeg de politie een melding van een inbraakalarm dat af bleek gaan in een pand aan de Edisonweg in Alblasserdam. Er bleek brand te zijn in het bedrijfspand. De brandweer bluste de brand. De politie zegt dat er aanwijzingen zijn voor brandstichting en ze doet hier onderzoek naar.

Of er een verband is met een van de eerdere incidenten van het afgelopen weekend is een van de scenario’s die de politie onderzoekt.

Doelwit

Bij een woning in Alblasserdam ontplofte in de nacht van vrijdag op zaterdag een explosief. Het huis werd bewaakt door de politie, omdat het eigendom is van de man die zich meldde als het waarschijnlijke doelwit na de vergisontvoering in Hoofddorp van enkele weken geleden. Bij die ontvoering werd een niet betrokken 56-jarige man meegenomen, ernstig mishandeld en later weer vrijgelaten.

De ontploffing was bij de voordeur van een woning aan De Boezem in Alblasserdam. Aan de Merelstraat in diezelfde plaats werd ook een explosief aangetroffen. Beide woningen waren eerder al door de burgemeester gesloten in het onderzoek naar de vergisontvoering.

De politie in Rotterdam vermoedt dat de vergisontvoering van de man bij te maken heeft met een partij cocaïne die eerder in Antwerpen in beslag werd genomen.