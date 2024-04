Aanhoudingen in Rotterdam op verdenking plannen aanslagen op Haagse woning

Print This Post

In Rotterdam heeft de politie dinsdagochtend twee mannen aangehouden die ervan verdacht worden betrokken te zijn geweest bij verschillende pogingen om explosies te veroorzaken in Den Haag. De twee zijn in hun woning gearresteerd.

Explosieven

De verdachten zijn Rotterdammers van 28 en 17 jaar oud.

Bij een woning aan de Juliana van Stolberglaan in het centrum van Den Haag is op 20 en 22 februari gepoogd een explosief te laten afgaan. Ook op dinsdag 27 februari vond er een poging plaats een explosief te plaatsen bij deze woning.

In de directe omgeving van de woning werden meerdere keren explosieven aangetroffen.

Eerder aangehouden

Bij de poging van 20 februari zijn ook al twee personen aangehouden. Die twee personen zitten op dit moment niet meer vast maar zijn nog wel verdachten.

Ook op 27 februari zijn twee mensen aangehouden, deze verdachten zitten nog wel steeds vast.

Het onderzoeksteam is nog steeds op zoek naar de verdachte die betrokken is bij de poging van donderdag 22 februari.

Rotterdam

De politie zegt de vermoeden dat er een link is tussen deze zaak en aanslagen die in Rotterdam en Capelle aan den IJssel hebben plaatsgevonden in de afgelopen maanden.

Daarbij gaat het om de explosies bij woningen aan de Jacques Dutilhweg in Rotterdam en de Ravelstraat in Capelle aan den IJssel. Ook de beschieting van een Rotterdamse woning heeft er mogelijk mee te maken.

