Aanklager die aanval op tv-studio Ecuador onderzocht doodgeschoten

Connect on Linked in

De officier van justitie die de recente aanval op een tv-station in Ecuador onderzocht, is woensdag doodgeschoten in Guayaquil. Openbaar aanklager César Suárez werd in zijn auto neergeschoten toen hij op weg was naar de rechtbank. Volgens de politie heeft de aanslag alle kenmerken van een liquidatie.

Suárez hield zich bezig met de strijd tegen de georganiseerde internationale misdaad in de provincie Guayas, in het zuidwesten van Ecuador. Hij deed onderzoek naar de gewapende aanval op tv-station TC Televisión in de havenstad Guayaquil. Daarbij werden op 9 januari dertien gijzelnemers opgepakt. Ook deed hij onder andere onderzoek naar corruptie in ziekenhuizen, drugshandel en verduistering.

Noodtoestand

De afgelopen weken verkeerde Ecuador in een ongekende chaos door aanvallen van criminele organisaties. Er waren rellen en gijzelingen van 170 personen in zeven gevangenissen in het land. President Noboa kondigde de noodtoestand af. Sindsdien voeren ongeveer 40.000 militairen operaties uit en patrouilleren door het gehele land in de straten, met name in de wijken waar veel activiteiten van drugshandelaren zijn.

Advocaat-generaal Diana Salazar reageerde in een video op de dood van aanklager César Suárez. ‘De criminelen, de terroristen, zullen onze toewijding aan de Ecuadoraanse samenleving niet stuiten. We doen een oproep aan de diensten om de veiligheid van hen die hun werk doen te garanderen.’ Ze deelde verder geen details over de dood van Suárez.

Onderzoek naar ex-minister

De Ecuadoraanse justitie doet onderzoek naar de moord op de officier van justitie. Primicias schrijft dat José Serrano, een oud-minister van Binnenlandse Zaken, verdachte is in de zaak. Het Openbaar Ministerie is een onderzoek naar hem begonnen ‘wegens vermeende verspreiding van vertrouwelijke informatie, vanwege zijn “onthullingen” over gevoelige kwesties.’

Serrano, die in 2018 werd ontslagen vanwege een uitgelekt audioschandaal tegen een andere aanklager, zei in een reactie op het OM: ‘Er is dringend een onderzoek nodig om vast te stellen wie de door aanklager Suárez gevraagde informatie heeft gelekt naar de criminelen die opdracht gaven hem te vermoorden. Ik zal altijd bereid zijn om samen te werken met alles wat justitie van mij verlangt.’

Zie ook:

Gevangenissen Ecuador weer onder controle