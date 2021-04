Aanslag met handgranaat op Rotterdamse woning in beeld (VIDEO)

Connect on Linked in

De politie in Rotterdam zegt te weten wie één van de daders was van de aanslag met een handgranaat op de woning van een jong gezin in Rotterdam in de nacht van 10 op 11 januari van dit jaar. Dinsdag bracht de politie beelden van de aanslag naar buiten. Eén van de daders was niet herkenbaar gemaakt.

De daders zijn vier mannen in BMW. De man die linksachter uitstapt heeft een aanvalsgeweer in de hand. Eerst worden er twee stenen tegen de ramen gegooid en daarna gooit één van de mannen een handgranaat. Die ketst af tegen de ruit en ontploft vóór de woning. Even lijkt het erop alsof deze man nog een granaat wil gooien maar hij stapt er uiteindelijk mee terug de auto in.

Na de ontploffing reden de daders door naar Barendrecht, waar ze de BMW in brand staken. Achteraf blijkt dat die auto is gestolen in Capelle aan den IJssel. In Barendrecht zijn de mannen vervolgens overgestapt in een grijze Peugeot 3008. Deze auto was ook gestolen en is later in Schiedam uitgebrand teruggevonden.