‘Aanslag op Cor “de Paling” P. bracht hem in handen van justitie’

Komende week staat de aanslag op Cor P. op de rol in een groot strafproces. Zijn zaak is een deeldossier in megazaak 26Woltz voor de rechtbank van Zwolle. Dat schrijft Het Parool zaterdag. Hij wordt gezien als de leider van de ‘tattookillers’. Of hij bij de zaak aanwezig zal zijn, is nog onbekend.

Beeld: camerabeeld van de verdachte schutters op Cor P. in de Dominicaanse Republiek.

Onder vuur

Als Cor P. op 4 januari 2022 zijn witte SUV door toeristenplaats Las Terrenas, in de Dominicaanse Republiek stuurt, nemen schutters hem vanaf een scooter onder vuur. Hij wordt door drie kogels geraakt en verliest de macht over het stuur. Zijn auto botst op een andere terreinwagen en belandt op zijn kant. Hij klimt zwaargewond uit het wrak en vlucht een steegje in.

Uitgeleverd

Doordat zijn criminele rivalen hem weer niet te pakken hebben gekregen, lukt justitie dat wel, schrijft de krant. ‘In het ziekenhuis blijkt namelijk dat hij niet degene is wiens naam op de identiteitskaart staat, maar de internationaal gesignaleerde crimineel. Hij wordt in zijn ziekbed gearresteerd en uiteindelijk aan Nederland uitgeleverd. In zijn appartement vindt de Dominicaanse politie een stapeltje valse identiteitsbewijzen, een pruik, geladen vuurwapens, extra patroonhouders, dure horloges en valse kentekenplaten.’

Grof

Verdachten in de zaak 26Wolz kregen al celstraffen voor hun rollen in onderwereldgeweld, bedreigingen en bij een wapenopslagplaats in Alphen aan den Rijn, waar begin 2022 vier raketwerpers, 45 automatische handvuurwapens, dempers en munitie waren gevonden. Enkele verdachten die ‘een Poolse maffia’ in Nederland wilden opzetten, waren volgens justitie óók betrokken bij de moord op Peter R. de Vries, aldus Het Parool.

Ontglippen

De Nederlandse Hindoestaan Cor P. (1983) verdient zijn bijnaam ‘de Paling’ omdat hij keer op keer aan justitie of belagers weet te ontglippen. P. staat alleen niet terecht als verdachte, maar als slachtoffer.

P. en zijn drie medeverdachten, waaronder zijn broer Brian worden ook wel de ’tattookillers’ genoemd. Ze kregen bekendheid tijdens hun proces voor een mislukte moordaanslag in 2009, in Amsterdam op Marlon Dalfour. Zij hadden zich net als een later slachtoffer uit hun eigen midden, Onno Kuut, getooid met tattoo’s van Chinese tekens. In hoger beroep zijn de vier daarvoor in 2014 veroordeeld tot straffen tot 13 jaar cel.

In 2019 heeft justitie levenslang geëist tegen de vier omdat ze in de winter van 2009 Onno Kuut zouden hebben gemarteld en vermoord en daarna in een ondiep graf in de duinen bij Hoek van Holland zouden hebben gedumpt. De vier werden hiervoor vrijgesproken.

In de zaak van Kuut was P. niet in voorlopige hechtenis. Hij wacht zijn vonnis niet af. De Paling knipt in januari 2020 zijn enkelband door en ontkomt, naar de Dominicaanse Republiek.