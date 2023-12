Drie jaar cel geëist tegen ’tattookiller’ Brian P. voor ontsnappingpoging uit PI Grave met drone

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag drie jaar celstraf geëist tegen ‘tattookiller’ Brian P. (36) omdat hij van plan zou zijn geweest om met een drone uit de gevangenis in Grave te ontsnappen. Tegen twee medeverdachten zijn celstraffen tot anderhalf jaar cel geëist. Dat schrijft Het Parool.

Drone in Dubai

In juni 2023 bleek al tijdens een zitting voor de rechtbank in Zutphen dat Schiedammer Brian P. volgens justitie met iemand buiten de gevangenismuren zou hebben gecommuniceerd. Die persoon zou tegen hem gezegd hebben dat hij een ‘speciale drone had besteld in Dubai’. Met die drone zou P. omhoog gehesen worden uit de gevangenis. P. stelde daarop de vraag: ‘Kan dat ding mijn 95 kilo wel aan’. Het antwoord daarop zou ‘ja’ geweest zijn.

Volgens zijn advocaat Sander Janssen is zoiets onmogelijk. ‘Hoe groot moet zo’n drone dan wel niet zijn dat mijn cliënt daar aan had kunnen hangen?’

Afpersing

‘Tattookiller’ Brian P. zit sinds januari dit jaar vast in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, op verdenking van afpersing van de twee oprichters van Bitonic, een prominent Nederlands bitcoinbedrijf. Hij zou samen met een medeverdachte een miljoen euro hebben geëist. Tussen 31 augustus en 1 oktober 2022 zouden de twee verdachten volgens justitie via het chatprogramma Wickr aan hun twee slachtoffers allerlei dreigementen hebben gestuurd, waarin wordt gezegd dat familieleden iets wordt aangedaan. Er werd zelfs gedreigd met marteling en verkrachting en de beelden zouden onder ogen komen van de twee oprichters van het bitcoinbedrijf.

P. zat na zijn arrestatie kort vast in de PI Arnhem, waarna hij werd overgeplaatst naar de PI Grave. Daar zou hij echter van plan zijn geweest om te ontsnappen, waarna hij in de PI Vught terechtkwam. Hij zat daar vast op de BPG-afdeling voor Beheersproblematische Gedetineerden, maar werd volgens zijn advocaat Gitte Stevens daarna overgeplaatst naar de EBI in Vught.

Inval

Volgens Het Parool deed de recherche in een onderzoek naar drugs- en wapenhandel op 29 november 2022 een inval in een pand in Rotterdam. In een daar aangetroffen telefoon zou de politie berichten hebben gelezen over een ontsnappingsplan waarbij Brian P. met een drone uit de gevangenis in Grave moest worden bevrijd.

Chatgesprekken

Vanuit Grave zou de ‘tattookiller’ via telefoonchats hebben gecommuniceerd met Maarten van der T. en de Albanees Lisander O. In eerste instantie zou het trio van plan zijn geweest om P. met een helikopter (hangend aan een touw) uit de bajes te bevrijden. Toen dit onmogelijk bleek, bespraken ze het plan om P. hangend aan een drone op de luchtplaats te bevrijden.

De drone moest in Dubai worden gekocht. Brian P. vroeg zich af of het apparaat zijn 95 kilo wel aankon. Daarop zou Maarten van der T. hebben voorgesteld twee drones te bestellen en er een ‘basket’ tussen te hangen. ‘150 kan die aan’.

Albanië

Brian P. zou volgens het OM met de drone over de muur van de gevangenis in Grave moeten worden gevlogen en daarna in een gestolen vluchtauto hebben moeten stappen. Daarna zou hij naar Albanië vluchten.

Volgens justitie maken de drie verdachten deel uit van een criminele organisatie die Brian P. wilde bevrijden uit de gevangenis. Het OM eist drie jaar cel tegen Brian P. Als het aan justitie ligt krijgt Maarten van der T. een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Tegen Lisander O. werd 16 maanden celstraf geëist.

De rechtbank doet op 19 januari 2024 uitspraak.

