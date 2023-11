Rechtbank legt hoge straffen op voor wapenvoorraad Alphen aan den Rijn

Print This Post

De rechtbank in Zwolle heeft celstraffen tot tien jaar en twee maanden opgelegd in de zaak van de grote wapenvondst in Alphen aan den Rijn. Het onderzoek staat in verband met verdachten van de moord op Peter R. de Vries en twee Marengo-verdachten.

(Beeld uit archief)

Anti-tankwapens

Twee mannen van 30 en 46 jaar krijgen de maximaal mogelijke straf van tien jaar en twee maanden voor de wapenvondst in Alphen aan den Rijn. Een 24-jarige man is door de rechtbank veroordeeld tot twee jaar cel.

In de berging van de woning van de 30-jarige man zijn op 24 maart 2022 vier anti-tankwapens, 45 (automatische) vuurwapens, 4825 kogelpatronen en 66 patroonmagazijnen gevonden. De wapens en munitie zaten in rugtassen, boodschappentassen en vuilniszakken.

Verder lagen er nog geluiddempers, omgebouwde alarmpistolen en wapens met richtkijkers in de berging.

Liquidaties

De rechtbank is van oordeel dat de drie mannen samenwerkten in een criminele organisatie en dat de wapenvoorraad bestemd was voor het uitvoeren van liquidaties en andere geweldsdelicten.

De straffen zijn hoger dan geëist door het Openbaar Ministerie.

Op een van de aangetroffen wapens zaten dna-sporen die overeenkomen met profielen van twee verdachten uit onderzoek 26Marengo. Op dat wapen zat tevens een dna-spoor dat overeen lijkt te komen met dna van de broer van Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi. Deze broer is in Marokko veroordeeld voor de moord op de zoon van een Marokkaanse rechter in 2017.

Geweldsklussen

De rechtbank heeft vier andere mannen in de Alphense zaak veroordeeld voor verschillende geweldsdelicten. Ze kregen straffen tot maximaal zeven jaar voor onder meer brandstichting en verboden wapenbezit. Een vijfde man is wegens onvoldoende bewijs vrijgesproken van een poging tot zware mishandeling.

De acht verdachten zijn Polen, die volgens de rechtbank in opdracht van anderen geweldsklussen uitvoerde.

Een van de verdachten in de zaak stond in contact met een belangrijke verdachte in het onderzoek naar de moord op Peter R. de Vries, de Pool Krystian M..

Een aantal verdachten wordt door justitie in verband gebracht met mislukte moordaanslagen. Eén daarvan is die op tattoo killer-verdachte Cor P. begin 2022 in de Dominicaanse Republiek.