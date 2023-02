Acht jaar cel voor methlab in ingegraven zeecontainers Montfoort

Connect on Linked in

De rechtbank in Den Bosch heeft een 35-jarige man uit Wervershoof veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 jaar en een geldboete van 40.000 euro voor het produceren op grote schaal van onder meer crystal meth. Het onderzoek Hammond richtte zich op drugslabs in Montfoort, Hattem en Bovenkarspel. Mannen uit Leiden (51) en Opperdoes (47) krijgen ieder een celstraf van 6 jaar en een geldboete van 30.000 euro. Ook 4 andere verdachten krijgen een gevangenisstraf. De negende verdachte (Danny de Vries) werd vorig jaar geliquideerd.

MDMA

De politie trof in augustus 2020 op een bedrijventerrein in Montfoort een professioneel drugslab aan in zes ingegraven zeecontainers. In het lab kon metamfetamine worden gemaakt, gezuiverd, gescheiden en uiteindelijk worden gekristalliseerd tot crystal meth. Er was ook 4,2 kilo metamfetamine en 96 liter metamfetamine-olie aanwezig. Verder werden er grote hoeveelheden chemicaliën, drugsafval en hardware voor de productie van drugs gevonden.

In het onderzoek naar dit drugslab stuitte de politie in februari 2021 op een loods in Hattem waarin een koeltrailer met een verborgen ruimte en ingebouwde GPS-tracker stond. Dit voertuig was speciaal geprepareerd voor het transporteren van drugs. In een garagebox in Bovenkarspel vond de politie chemicaliën en hardware voor de productie van harddrugs en in een koelbox lagen metamfetamine-kristallen en MDMA.

In dit onderzoek bracht het Openbaar Ministerie negen verdachten voor de rechter. Het eiste voor de hoofdverdachte een straf van tien jaar cel.

Mexicanen

De uitspraak was in het derde deel van het Hammond-onderzoek. In Hammond I werden in september 2022 drie Mexicanen veroordeeld tot jarenlange celstraffen voor een crystal methlab in Zaandam in maart 2020. In Hammond II – dat werd opgestart na de vondst van het drugslab in Zaandam – zijn twee Colombianen die verdacht worden van betrokkenheid bij een cocaïnewasserij in Hattem nog spoorloos.

Hoofdrollen

De man uit Wervershoof was één van de organisatoren. Vanaf het begin was hij bij de planning van het lab in Montfoort betrokken. Hij bracht koks in en regelde chemicaliën. De verdachte was ook organisator van de bezigheden in Hattem, betrokken bij de voorbereidingshandelingen in Bovenkarspel en had harddrugs aanwezig in Enkhuizen. Bovendien voerde hij na het ontmantelen van het drugslab versleutelde chatgesprekken met andere verdachten; ze bedachten plannen om op andere wijze geld te verdienen met harddrugs.

Tweelingbroer

Zijn tweelingbroer (ook uit Wervershoof) krijgt een celstraf van 30 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk en een geldboete van 10.000 euro. In zijn woning vond de politie 920 gram metamfetamine en ongeveer 2 liter van een materiaal met diezelfde stof. Daarnaast had hij allerlei chemicaliën in bezit voor het maken van harddrugs.

De man uit Opperdoes maakte plannen, bracht een chauffeur in en droeg bij aan de logistiek. Hij was zelf in het drugslab in Montfoort aanwezig als er goederen kwamen en zorgde voor alle benodigdheden in het lab. Verder werd hij gesignaleerd bij de loods in Hattem en hielp hij de GPS-tracker inbouwen.

De Leidenaar regelde de locatie van het lab in Montfoort, had het contact met de eigenaar van het perceel en regelde een klusjesman. Ook hij was, net als de andere hoofdverdachten, investeerder en zou hij meedelen in de winsten.

Bijrollen

Een 55-jarige man uit Leiden was klusjesman bij de criminele organisatie. Hij hield zich daarbij onder andere bezig met het opbouwen en afschermen van het drugslab. De rechtbank legt hem een celstraf op van 40 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Diezelfde straf krijgt een 49-jarige man uit Heerhugowaard. Hij was de chauffeur en deed op naam van zijn bedrijf bestellingen voor het drugslab. Daarnaast werd bij hem 2,4 liter metamfetamine aangetroffen en chemicaliën en hardware voor de productie van harddrugs.

Een 69-jarige man uit Wapenveld stelde zijn loods in Hattem beschikbaar, terwijl hij wist of had moeten weten dat daar criminele activiteiten zouden plaatsvinden. Ook kocht hij samen met anderen de koeltrailer voor het transporteren van harddrugs. Hij krijgt een celstraf van 30 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Een 55-jarige man werd alleen vervolgd als lid van de criminele organisatie. De rechtbank legt hem echter geen straf op, omdat hij eerder al, onder andere voor zijn rol als laborant in het lab in Montfoort, werd veroordeeld tot celstraffen van in totaal 8 jaar. De rechtbank vindt een verdere strafoplegging daarom niet meer passend.