‘Geliquideerde epo-handelaar was verdachte in groot crystal meth-proces’

De man die op 20 november werd doodgeschoten in Zuidland had op 5 december voor de rechtbank moeten verschijnen in een zeer grote zaak over de productie van synthetische drugs, onder meer crystal meth. Dat meldt RTV Rijnmond. Een plaatsgenoot van deze Danny de V. uit Zuidland, Serge B., zit inmiddels vast voor betrokkenheid bij de liquidatie. Niet lang na de schietpartij arresteerde de politie een man die mogelijk betrokken was.

Limburg

De V. bekende in 2014 in een televisieprogramma dat hij handelde in epo, een dopingproduct dat veel door atleten en wielrenners is gebruikt.

De V. is op 20 november rond 22.30 neergeschoten op een parkeerplaats, vlak bij zijn huis in Zuidland. Op de avond van de schietpartij heeft de politie na een autoachtervolging een man uit Limburg opgepakt. Mogelijk was hij de schutter.

Methamfetamine

Nu blijkt dat Danny de V. één van de mensen is die in 2019 is gearresteerd in een groot drugslab in het Gelderse Terschuur, dat was ingericht voor de productie van methamfetamine. Hij is ook verdachte van betrokkenheid bij een ander drugslab in dat onderzoek, in Montfoort. Dat lab was geïnstalleerd in zes ondergronds geschakelde zeecontainers.

Een aantal verdachten is al veroordeeld in dat onderzoek, waarin het bewijs goeddeels afkomstig is van door de politie gekraakte chats van EncroChat.

Zeven medeverdachten van De V. staan maandag terecht voor het lab in Montfoort.

Serge B.

Serge B. (45) uit Zuidland woont in dezelfde straat als Danny de V.. Hij werd afgelopen vrijdag gearresteerd voor betrokkenheid bij de moord en zit nog vast. Ook zijn voorarrest is verlengd.

B. was eigenaar van een recruitment en adviesbureau in Spijkenisse dat is opgeheven. Op zijn adres in Zuidland staat nu een gelijksoortig bureau geregistreerd, vermoedelijk op naam van zijn partner.

Volgens Rijnmond was B. actief in het criminele drugsmilieu.