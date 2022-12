Strafeisen tot 10 jaar tegen achttal in omvangrijke synthetische drugszaak

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag voor de rechtbank in Den Bosch gevangenisstraffen tussen twee en tien jaar en geldboetes tot 40.000 euro geëist tegen acht verdachten in de omvangrijke synthetische drugszaak Hammond II. In de zaak tegen de negende verdachte, de vorige maand doodgeschoten Danny de Vries uit Zuidland, wordt het OM niet ontvankelijk verklaard, vanwege het overlijden van de man.

Onderzoek in drie delen

Vanwege de flinke omvang van het drugsonderzoek heeft justitie Hammond opgeknipt in drie delen om het geheel behapbaar te houden. In totaal zijn in Hammond op acht locaties in vier provincies doorzoekingen geweest. Daarbij zijn synthetische drugslabs, cocaïnewasserijen en opslagplaatsen voor drugs aangetroffen.

Mexicanen

In Hammond I werden in september 2022 drie Mexicanen veroordeeld tot jarenlange celstraffen voor een crystal methlab in Zaandam in maart 2020. In Hammond II – dat werd opgestart na de vondst van het drugslab in Zaandam – zijn twee Colombianen die verdacht worden van betrokkenheid bij een cocaïnewasserij in Hattem nog spoorloos.

In totaal zijn tijdens het onderzoek Hammond ruim twintig personen als verdachte aangemerkt, van wie er inmiddels al tien zijn veroordeeld tot veelal jarenlange gevangenisstraffen. Bij enkele verdachten die een kleinere rol vervulden heeft het OM een andere beslissing genomen, zoals bijvoorbeeld een ontnemingsvordering.

Ontsleutende chats

Volgens het OM vormden de verdachten die donderdag terechtstonden een criminele organisatie die zich bezighield met de productie van synthetische drugs door heel Nederland. Door de politie onderschepte en ontsleutelde Encrochat- en Sky ECC-communicatie speelden een belangrijke rol in het onderzoek.

Ondergronds methlab

De verschillende zaaksdossiers van Hammond II houden verband met deelname aan een criminele organisatie en verschillende drugslabs, cocaïnewasserijen en opslagplaatsen voor drugs. Naast een in zeecontainers ingegraven drugslab in Montfoort (foto) waren er (lab)/(opslag)locaties in Hattem, Broek op Langedijk, Bovenkarspel, Wervershoof en Enkhuizen. Telkens zijn daarbij één of enkele van de verdachten daarbij betrokken geweest, meent het OM.

Strafeisen

De hoogste straf van tien jaar en een geldboete van 40.000 euro eist het OM tegen de 35-jarige W.M. uit Medemblik. Tegen zijn tweelingbroer C.M. eist justitie vier jaar cel en 20.000 euro geldboete.

Een derde verdachte is een 47-jarige man uit een ander dorp in de gemeente Medemblik. Hij hoorde acht jaar gevangenisstraf en een geldboete van 40.000 euro tegen zich eisen. Tegen een 50-jarige verdachte uit Leiden eist het OM zeven jaar gevangenisstraf en een geldboete van 40.000 euro.

De andere vier verdachten tussen de 46 en 69 jaar uit de gemeente Kaag en Braassem, Wapenveld, Zaandam en Heerhugowaard hoorden tussen de twee en vier jaar cel eisen en geldboetes oplopend tot 40.000 euro.

Geliquideerde epohandelaar

De negende verdachte die terecht zou staan, is de op 20 november geliquideerde epohandelaar Danny de Vries (41) uit Zuidland. Zijn zaak wordt gesloten, zoals gebruikelijk bij een overleden verdachte. De Vries werd in 2019 gearresteerd in een groot drugslab in het Gelderse Terschuur, dat was ingericht voor de productie van methamfetamine. Hij was ook verdachte van betrokkenheid bij het ondergrondse drugslab in Montfoort.

Alle in beslaggenomen goederen en geld van de verdachten dienen volgens het OM te worden verbeurdverklaard.

De rechtbank doet uitspraak op 8 februari 2023.