Advocaat: ‘Dodelijk schot drugsdeal Boxmeer was zelfverdediging’

Toby K. (20) uit Vortum-Mullem, die heeft bekend op 2 september in Boxmeer de 29-jarige Tommy Reijnen te hebben doodgeschoten, zegt dat hij heeft gehandeld uit zelfverdediging. Dat schrijft de Gelderlander, die aanwezig was bij de eerste pro-formazitting woensdag voor de rechtbank in Den Bosch.

‘Noodweerrecht’

Volgens K.’s advocaat stond zijn cliënt die dag niet op ‘met het plan om het slachtoffer te doden’. Wel zou er sprake zijn geweest van een drugsdeal ‘die verschrikkelijk uit de hand liep’. Volgens de advocaat mag iemand zich verdedigen tegen het ‘afpakken van zijn drugs’. Dat noodweerrecht bij een ‘wederrechtelijke aanranding’ geldt volgens de raadsman voor alle goederen die iemand in bezit had, zelfs de illegale.

‘100 gram wiet’

De vraag is volgens de advocaat of de verdediging ‘proportioneel’ was en er misschien sprake was van noodweerexces. Dat laatste lijkt niet voor de hand liggend aangezien Reijnen ongewapend zou zijn geweest. Hij werd op de bewuste avond in de Leeuwerik in Boxmeer doodgeschoten na een mislukte drugsdeal om een partij wiet van 100 gram. Dat vertelde een 23-jarige man uit Boxmeer eerder tegen Crimesite, die zelf ook werd beschoten maar niet gewond raakte. Of het daadwerkelijk om een partij wiet van 100 gram ging, is niet helemaal duidelijk.

Reijnen verscheen op de fiets naar de afspraak en werd onder vuur genomen toen hij de drugs wilde rippen. Er zou in totaal vijf keer zijn geschoten.

Het OM stelt dat er inderdaad te weinig aanwijzingen zijn dat Toby K. de dood van het slachtoffer vooraf had gepland. Hij zit nu vast voor doodslag en poging tot doodslag.

De volgende zitting in de zaak is in februari 2021.