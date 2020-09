Dodelijke schietpartij Boxmeer ging om ‘100 gram wiet’

Connect on Linked in

De schietpartij op woensdagavond 2 september in Boxmeer waarbij de 29-jarige Tommy Reijnen uit oorspronkelijk Siebengewald overleed, vond plaats na een ruzie om een partij wiet van 100 gram. Dat zegt een 23-jarige man uit Boxmeer tegen Crimesite, die zelf ook werd beschoten maar niet gewond raakte.

Voor de schietpartij werd dezelfde nacht de 19-jarige Toby K. (foto) uit Vortum-Mullem door een arrestatieteam van zijn bed gelicht. K. groeide op in Wilbertoord, maar verhuisde jaren geleden naar Vortum-Mullem. Tegen Crimesite zegt het beschoten tweede (anonieme) slachtoffer:

‘Tommy en ik zouden wiet halen bij Toby, maar wat hij beloofd had was niet wat er gebracht werd. Daarop werd Tommy boos. Die voelde zich opgelicht. Hij wou de wiet dus van Toby afpakken, greep het uit zijn hand en draaide zich om. Toby trok zonder te aarzelen een wapen uit zijn broek, drukte die in Tommy’s rug en haalde drie keer de trekker over. Vervolgens draaide hij zich richting mij en haalde nog vijf keer de trekker over. Het wapen vuurde nog twee keer af, toen was die leeg. Vervolgens raapte hij de wiet op, die Tommy nog in zijn hand had toen hij al dood was en zette het op een lopen. Er vlogen twee kogels door mijn kleren, maar ik raakte zelf niet gewond.’

De 100 gram wiet zou voor 540 euro verkocht worden, maar de geleverde partij was niet de beloofde kwaliteit. De politie heeft bevestigd dat de (anonieme) Boxmerenaar slachtoffer was bij de schietpartij van vorige week. De schietpartij vond rond 19.30 plaats in een steegje aan de Leeuwerik in Boxmeer. Getuigen hoorden vijf schoten.

Bewakingsbeelden

Bij de zoektocht naar de schutter zijn onder meer bewakingsbeelden bekeken van restaria De Flip vlakbij. Daar zou Toby K. zijn auto geparkeerd hebben staan. Of dat spoor al snel heeft geleid naar de dader wil de politie niet zeggen, maar feit is dat een arrestatieteam nog dezelfde nacht bij K.’s woning in Vortum-Mullem binnenviel. Hij bekende de fatale schoten te hebben gelost en zit sindsdien vast.

Slachtoffer Tommy Reijnen had geen vaste woon- of verblijfplaats, maar kwam oorspronkelijk uit het Noord-Limburgse Siebengewald, dat tegen de Duitse grens ligt. Hij was een bekende van de politie.