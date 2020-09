Mogelijk een tweede man beschoten bij dodelijke schietpartij Boxmeer

Connect on Linked in

Bij de schietpartij in Boxmeer waarbij vorige week woensdag de 29-jarige Tommy Reijnen om het leven kwam, was volgens Omroep Brabant nog een 23-jarige man uit Boxmeer aanwezig die mogelijk ook werd beschoten. De 19-jarige verdachte uit Vortum-Mullem wordt inmiddels naast moord ook verdacht van poging tot moord of doodslag.

Derde persoon

Het is onduidelijk wat er precies gebeurd is met het tweede slachtoffer en of hij gewond is geraakt. De schietpartij vond plaats in een steegje aan de Leeuwerik in Boxmeer. Het Openbaar Ministerie wil geen details delen, omdat het onderzoek nog in volle gang is. Wel is duidelijk dat er een derde persoon aanwezig was op het moment van de schietpartij.

Drugsdeal

De 19-jarige verdachte uit Vortum-Mullem werd donderdagnacht van zijn bed gelicht door een arrestatieteam. Hij heeft bekend dat hij de schutter is. De verdachte is maandagmiddag voorgeleid aan de rechter-commissaris in de rechtbank in Den Bossch. Die bepaalde dat de man nog zeker twee weken vast blijft zitten.

Het motief voor de schietpartij zou een uit de hand gelopen drugsdeal zijn. Bronnen melden aan Crimesite dat het mogelijk ging om enkele tientallen grammen wiet.

Slachtoffer Tommy Reijnen was een bekende van de politie. Hij zou volgens ingewijden nog een jarenlange celstraf open hebben staan en werd in verband gebracht met verschillende inbraken in de regio Boxmeer.

Zevende geweldsincident

Het was het zevende geweldsincident in Boxmeer in 2020. In februari waren er twee steekpartijen in het dorp, eind februari vond de moord plaats op tonprater Frank Schrijen en in april was er een gewapende overval op een supermarkt. In mei was er een beroving onder bedreiging van een mes en in juni was er een steekpartij in een woning.