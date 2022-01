Advocaat eist duidelijkheid over fatale politie-infiltratie

Connect on Linked in

In de zaak tegen Joop M., die van grootschalige cocaïne-importen wordt verdacht, eist zijn advocaat veel meer duidelijkheid over de infiltratie van een politieman op M.. Die agent vestigde zich in een woning naast die van M. en deed zich anderhalf jaar lang voor als crimineel, om zo informatie van M. los te krijgen. De agent kreeg een affaire met de vrouw van M. en pleegde uiteindelijk zelfmoord.

(beeld Hessel de Ree, DPGMedia)

Door @Wim van de Pol

Er ligt een onderzoeksrapport van de Commissie Brouwer over het WOD-traject (Werken onder Dekmantel) met stevige conclusies. Zo stelt de commissie dat de suïcide van de agent een directe relatie met zijn werk op Joop M. had, en dat in het algemeen undercover-agenten nogal aan hun lot worden overgelaten. Joop M. vertelde enige tijd geleden zelf ook een en ander over de infiltratie. Hij is voorlopig ontslagen uit voorlopige hechtenis. Het onderzoek tegen M. was onder meer gericht op cocaïnesmokkel middels corruptie via de haven van Vlissingen.

De officier van justitie in de zaak zei eerder dat het werk van de politie-undercover voor veel bewijs tegen M. heeft gezorgd.

Nu ligt er een proces-verbaal van vijf pagina’s over de infiltratie in het dossier. Op een voorbereidende zitting voor rechtbank in Breda zei advocaat Michel van Stratum deze week dat uit dit verbaal blijkt dat de infiltratie juist ‘geen dan wel weinig concreet bewijs’ heeft opgeleverd.

Onbegrijpelijk

Advocaat Van Stratum wil de toelaatbaarheid van de anderhalf jaar durende operatie tegen zijn cliënt kunnen toetsen. Hij vindt dat alleen al de openbare conclusies van het rapport-Brouwer zijn verzoek om ook de onderliggende verslagen van de politie te kunnen inzien rechtvaardigen. Die conclusies tonen namelijk volgens Van Stratum aan dat M. in zijn belangen is geschaad.

Eén van de conclusies is dat het ‘onbegrijpelijk’ is dat het WOD-traject zo lang heeft voortgeduurd onder ‘gebrekkig gezag’ van het Openbaar Ministerie. De infiltratie en de inbreuken op het (gezins)leven van Joop M. zijn ‘volstrekt over de grenzen van de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit heengegaan’.

Uitgelokt?

Van Stratum ziet ook aanwijzingen in het rapport van de commissie dat Joop M. door de undercover is uitgelokt om strafbare feiten te legen, en dat mag niet.

De commissie rapporteerde dat ‘het relaas van de infiltrant bewust een veel te beperkte en misleidende weergave van de werkelijkheid was.’

Van Stratum heeft aan de rechtbank gevraagd om de leidinggevenden van het WOD-team te kunnen horen, onder meer over de vraag of er geluidsopnames zijn gemaakt. Ook wil hij vier anonieme politiemensen horen. En daarnaast wil hij inzage hebben in alle stukken die bij politie en OM aanwezig zijn over de infiltratie op Joop M..

Op 25 januari spreekt de rechtbank zich uit over de verzoeken.