Doelwit van politie-infiltrant die zelfmoord pleegde, komt vrij

De verdachte drugshandelaar Joop M. (46) uit Zevenbergschen Hoek, tegen wie een undercoveractie werd opgezet waarbij een agent uiteindelijk zelfmoord pleegde, komt op vrije voeten. De rechtbank in Breda besliste donderdag dat M. over een week vrij komt met een enkelband. Dat schrijft het AD.

Tijdens een zitting bij de rechtbank vertelde Joop M. dat de ‘infiltrant hem uitlokte tot drugshandel, witwassen, het omkopen van havenmedewerkers en het doen van bitcointransacties’. Dat wekt op zijn minst de schijn dat M. mogelijk gaat bekennen dat hij een spil is in de internationale drugshandel, waar justitie hem van verdenkt.

Tegenzin

Bronnen melden aan de krant dat zowel undercoveragent Peter Paul Bakker (zijn schuilnaam) als collega’s de leiding hadden gevraagd de operatie stop te zetten. Omdat vermeende corrupte contacten in de haven van Vlissingen moest worden getraceerd, werd de undercoveractie tegen hun zin voortgezet.

Gewetensnood

Bakker leidde dertien maanden lang een dubbelleven in Zevenbergschen Hoek, waar hij sinds januari 2020 naast Joop M. en diens vriendin woonde. In april 2021 maakte Bakker een eind aan zijn leven. Volgens collega’s vooral door problemen op zijn werk, maar Bakker (die getrouwd was) kreeg ook gewetensbezwaren nadat hij een buitenechtelijke relatie kreeg met de vriendin van M. Toen de undercoveragent dat besprak met zijn chefs voelde hij zich aangevallen in plaats van gesteund.

Cocaïnetransporten

In het najaar vorig jaar pakte de politie Joop M. op voor drugstransporten via de haven van Vlissingen: 812 kilo cocaïne in oktober 2018 en 500 kilo in december 2019. Zijn vriendin bleef nog op vrije voeten. De vraag is waarom de infiltrant met zijn gevaarlijke werk door moest gaan terwijl Joop M. al vastzat.

M. zou met minstens zes undercoveragenten te maken hebben gehad. Het toneelstuk van Bakker en zijn vrienden werd zo overtuigend gespeeld dat Joop M. en zijn vriendin op de verjaardag van Bakker nietsvermoedend stonden te drinken en praten in een kamer vol undercoveragenten.

Ontbrekende stukken

Advocaat Michel van Stratum van Joop M. vroeg de rechtbank om het volledige strafdossier, om zo te kunnen aantonen dat de infiltrant M. uitlokte om strafbare feiten te plegen. Maar justitie heeft dat niet aan het dossier toegevoegd, omdat de undercoveragent de processen-verbaal niet heeft ondertekend. Het bewijs dat de operatie opleverde, kan door dat besluit niet worden meegenomen in de zaak.

Van Stratum wil dat de stukken desondanks worden toegevoegd aan het dossier, en wil anders een lange lijst aan getuigen oproepen, om zo het bewijs of juist ontlastende informatie over zijn cliënt te achterhalen.

De rechtbank buigt zich op 18 november over de verzoeken van M. De inhoudelijke behandeling vindt mogelijk in maart 2022 plaats.