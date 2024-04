‘Advocaat: Karim B. gevlucht vanwege opnames John van den Heuvel’

Connect on Linked in

De Amsterdamse crimineel Karim B. is gevlucht toen de Spaanse politie met een Nederlandse cameraploeg voor zijn deur stond. Dat zegt zijn advocaat Louis de Leon tegen de krant Het Parool. Van den Heuvel plaatst daar vraagtekens bij.

Beeld: de eerdere aanhouding van Karim B. in Spanje

Opnames

Volgens zijn Nederlandse advocaat Louis de Leon is B. ervandoor gegaan nadat misdaadverslaggever John van den Heuvel, samen met de Spaanse politie, met een cameraploeg bij zijn woning in Marbella stond om opnames te maken voor het Videoland-programma ‘De jacht op de Mocro Maffia’.

‘Mijn cliënt was in shock,’ aldus De Leon in de krant. ‘Dat de Spaanse politie aan Nederlandse journalisten gaat vertellen waar hij woont, en zelfs bij zijn huis een interview doet, is voor hem buitengewoon gevaarzettend.’

Bedenkingen

John van den Heuvel heeft zo zijn bedenkingen bij die bewering. ‘Zijn cliënt had natuurlijk ook gewoon de gevangenis weer in kunnen gaan of naar de politie kunnen stappen, in plaats van te vluchten,’ aldus de misdaadverslaggever.

De Spaanse minister van justitie Felix Bolaños reageerde tijdens een persconferentie op de vlucht van B. ‘Het is zorgwekkend nieuws’, stelde hij. Hij voegde eraan toe dat de opsporingsdiensten er alles aan doen om hem voor de rechter te brengen.

Vrije voeten

De Amsterdamse drugsverdachte Karim “Taxi” B. is in Spanje voortvluchtig, nadat hij zich niet had gemeld op een afspraak bij de Spaanse rechtbank. Hij was eerder door een andere rechtbank in Spanje voorwaardelijk op vrije voeten gesteld.

Het Openbaar Ministerie in Den Haag heeft verzocht om de aanhouding van de 46-jarige Amsterdammer. B. meldde zich op 9 januari wel bij de Spaanse politie, die ook naar hem op zoek was. In het Haagse onderzoek wordt B. verdacht van grootschalige handel in hard- en softdrugs. Er is om zijn overlevering gevraagd.

Vermogen

Voor die vrijlating betaalde Karim B. een borg van 50.000 euro, ofwel 0,1% van zijn geschatte criminele vermogen van 50 miljoen euro. Dat schrijft RTL Boulevard op haar website. Andere voorwaarden voor vrijlating waren dat hij zijn paspoort zou inleveren en zich eens per twee weken zou melden bij de rechtbank die het dichtst bij zijn woonplaats staat. Zijn paspoort leverde B. op 23 februari in bij de rechtbank in Marbella, waar zijn Spaanse woning staat.

Zich melden deed hij nooit bij de dichtstbijzijnde rechtbank, blijkt uit een reconstructie van de Spaanse krant El Pais, maar telkens bij andere rechtbanken, waar ze hem niet kenden. Dat Karim B. op vrije voeten kwam, heeft te maken met twee procedures die tegelijkertijd tegen hem liepen, aldus Boulevard. ‘In januari, direct nadat Karim B. werd gearresteerd, vroeg Nederland om zijn overlevering. Het Nederlandse OM wil B. vervolgen voor grootschalige handel in hard- en softdrugs. In afwachting van overlevering zitten verdachten in Spanje normaal gesproken in voorarrest.’

Imperium

Karim B., ook wel Taxi genoemd, is een broer van de in 2014 geliquideerde Samir B., alias Scarface. Rico de Chileen ging volgens justitie, samen met Ridouan Taghi na de liquidatie van Samir “Scarface” B. in 2014 op jacht naar Karim, die het coke-imperium van Samir voortzette.