‘Advocaat probeert beeld over medeverdachte Twentse aanslagen te nuanceren’

Connect on Linked in

De advocaat van een van de twee hoofdverdachten van de (mislukte) Twentse moordaanslagen in 2017 probeerde dinsdag het beeld over zijn cliënt Marcus T. te nuanceren. Advocaat Sander Janssen noemde het ‘onzin’ om T. te karakteriseren als de ‘rechterhand’ van Simo D., zo schrijft TC/Tubantia. Het Openbaar Ministerie eiste vorige week tegen het tweetal ruim 26 jaar cel voor opdracht geven voor moordaanslagen en beschietingen van panden. De zaak speelt in de beveiligde rechtbank op Schiphol.

Usb-stick

Janssen vindt dat het beeld over de verhoudingen tussen de twee onjuist is: ‘Er heeft nooit iemand verklaard over Marcus T. als rechterhand van Simo D.’. Janssen vindt dat het Openbaar Ministerie dat beeld heeft gebruikt om zijn cliënt te framen als mede-opdrachtgever voor het ernstige geweld.

Op een in het onderzoek gevonden usb-stick valt uit duizenden bestanden een administratie en een organisatie van de groep verdachten op te maken. Marcus T. was een zakenpartner van Simo D. in de drugshandel. Justitie ziet op de stick ook belangrijk bewijs tegen Marcus T. inzake de moordaanslagen, omdat diens naam erin voorkomt met een kennelijk tot geweld aansturende rol.

Janssen is het daar niet mee eens omdat de naam van T. volgens hem niet in verband is te brengen met bedragen die overeenkomen met bedragen die doorgaans worden betaald voor liquidaties.

Satudarah

Een aantal aanslagen zijn door de recherche in verband gebracht met een strijd tussen enerzijds de voormalige motorclub Satudarah en anderzijds de groep van T. en D..

Ook daarmee is Janssen het niet eens. De ellende tussen de twee groepen is ontstaan tussen Simo D. en personen uit Satudarah. Marcus T. was niet betrokken en hijs volgens de advocaat tegen wil en dank meegesleurd in een conflict waar hij niks mee van doen had.

De advocaat wijst er verder op dat T. niet alleen geen belang had bij de aanslagen tegen Satudarah maar ook niet bij de aanslagen op een kapper en diens broer. Simo D. wilde wraak nemen op die kapper wegens een verkrachting. Janssen: ‘Er is maar een iemand die belang had bij al die aanslagen en dat is Simo D..’

Zie ook:

‘Moordmakelaar’ Bril over Twentse godfather: ‘Simo voerde een oorlog met Satudarah’

Medeverdachte Twentse godfather wraakt rechtbank